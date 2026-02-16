Corinthians confirma lesão de Yuri Alberto na coxa esquerda

Atacante teve problema no bíceps femoral da coxa esquerda, iniciou tratamento no CT e não tem prazo oficial para retorno / Crédito: Jogada 10

O Corinthians confirmou nesta segunda-feira (16/2) a lesão muscular de grau 2 do atacante Yuri Alberto. O problema foi diagnosticado no bíceps femoral da coxa esquerda após exames realizados no CT Joaquim Grava. A contusão aconteceu no último domingo (15/2), durante a partida contra o São Bernardo, pela fase de classificação do Campeonato Paulista, disputada no estádio Primeiro de Maio. Na ocasião, o camisa 9 sentiu dores na parte posterior da coxa após uma corrida em disputa de bola. Ele caiu no gramado visivelmente abalado e deixou o campo carregado.

Ainda pela manhã desta segunda-feira, Yuri Alberto passou por exame de ressonância magnética, que confirmou o diagnóstico apontado pelo departamento médico alvinegro. O clube, no entanto, optou por não divulgar um prazo oficial de retorno. Aliás, segundo o Corinthians, o atacante já iniciou o processo de recuperação com a equipe de fisioterapia do CT.