Corinthians confirma lesão de Yuri Alberto na coxa esquerda

Corinthians confirma lesão de Yuri Alberto na coxa esquerdaAtacante teve problema no bíceps femoral da coxa esquerda, iniciou tratamento no CT e não tem prazo oficial para retorno
O Corinthians confirmou nesta segunda-feira (16/2) a lesão muscular de grau 2 do atacante Yuri Alberto. O problema foi diagnosticado no bíceps femoral da coxa esquerda após exames realizados no CT Joaquim Grava.
A contusão aconteceu no último domingo (15/2), durante a partida contra o São Bernardo, pela fase de classificação do Campeonato Paulista, disputada no estádio Primeiro de Maio. Na ocasião, o camisa 9 sentiu dores na parte posterior da coxa após uma corrida em disputa de bola. Ele caiu no gramado visivelmente abalado e deixou o campo carregado.
Ainda pela manhã desta segunda-feira, Yuri Alberto passou por exame de ressonância magnética, que confirmou o diagnóstico apontado pelo departamento médico alvinegro. O clube, no entanto, optou por não divulgar um prazo oficial de retorno. Aliás, segundo o Corinthians, o atacante já iniciou o processo de recuperação com a equipe de fisioterapia do CT.
Em casos semelhantes, o tempo médio de reabilitação costuma variar entre quatro e seis semanas. Assim, o centroavante pode perder toda a parte decisiva do Estadual.
Diante da ausência de um dos principais nomes do elenco, a comissão técnica passa a contar com Gui Negão e Pedro Raul como alternativas para ocupar a referência do ataque corintiano na sequência do Paulistão.