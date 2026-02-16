Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians confirma lesão de Yuri Alberto na coxa esquerda

Atacante teve problema no bíceps femoral da coxa esquerda, iniciou tratamento no CT e não tem prazo oficial para retorno
O Corinthians confirmou nesta segunda-feira (16/2) a lesão muscular de grau 2 do atacante Yuri Alberto. O problema foi diagnosticado no bíceps femoral da coxa esquerda após exames realizados no CT Joaquim Grava.

A contusão aconteceu no último domingo (15/2), durante a partida contra o São Bernardo, pela fase de classificação do Campeonato Paulista, disputada no estádio Primeiro de Maio. Na ocasião, o camisa 9 sentiu dores na parte posterior da coxa após uma corrida em disputa de bola. Ele caiu no gramado visivelmente abalado e deixou o campo carregado.

Ainda pela manhã desta segunda-feira, Yuri Alberto passou por exame de ressonância magnética, que confirmou o diagnóstico apontado pelo departamento médico alvinegro. O clube, no entanto, optou por não divulgar um prazo oficial de retorno. Aliás, segundo o Corinthians, o atacante já iniciou o processo de recuperação com a equipe de fisioterapia do CT.

Em casos semelhantes, o tempo médio de reabilitação costuma variar entre quatro e seis semanas. Assim, o centroavante pode perder toda a parte decisiva do Estadual.

Diante da ausência de um dos principais nomes do elenco, a comissão técnica passa a contar com Gui Negão e Pedro Raul como alternativas para ocupar a referência do ataque corintiano na sequência do Paulistão.

