Com desconforto muscular, Willian vira preocupação no Grêmio

Jogador sentiu dores e foi substituído no intervalo do duelo com o Juventude / Crédito: Jogada 10

O jogo de volta da semifinal do Gauchão será apenas no próximo domingo, dia 22, mas o Grêmio já sabe que terá problemas para escalar um de seus principais jogadores para a decisão de uma vaga na final. Substituído no intervalo da partida de ida, diante do Juventude, por dores musculares, Willian voltou a ser problema para Luis Castro. Titular no jogo de ida da semifinal, no domingo, Willian, entretanto, não aguentou atuar por mais de 45 minutos e foi substituído no intervalo por Luis Castro. O técnico, após o apito final, falou sobre a condição física do jogador, que deve ser desfalque para o jogo decisivo pela classificação para a grande final do Estadual.

LEIA MAIS: Luís Castro revela pedido de Edenilson para sair do Grêmio: “Não se sentia bem” Segundo o comandante, Willian já vinha sentindo dores desde a partida do meio de semana, no MorumBIS, diante do São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Neste jogo, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0.

“Willian vem sentindo um desconforto muscular. Já em São Paulo tinha. Hoje também tinha. Vamos tentar recuperá-lo para o próximo jogo. Mas, nos últimos dias, ele não tem andado confortável”, revelou o treinador. Assim, o Grêmio ainda não divulgou um prazo para o retorno de Willian, tampouco a gravidade das dores musculares do jogador. Todavia, caso não se recupere para o jogo de volta, Willian pode ser substituído por Cristaldo, ou até mesmo por Jeffinho. Após o empate em 1 a 1, Grêmio e Juventude vão voltar a medir forças no próximo domingo, às 18h (horário de Brasília), por uma vaga na final do Gauchão. Em resumo, o vencedor do confronto pega quem passar entre Ypiranga e Internacional. Na ida, o Colorado venceu por 3 a 0 e abriu boa vantagem.