Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com desconforto muscular, Willian vira preocupação no Grêmio

Com desconforto muscular, Willian vira preocupação no Grêmio

Jogador sentiu dores e foi substituído no intervalo do duelo com o Juventude
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O jogo de volta da semifinal do Gauchão será apenas no próximo domingo, dia 22, mas o Grêmio já sabe que terá problemas para escalar um de seus principais jogadores para a decisão de uma vaga na final. Substituído no intervalo da partida de ida, diante do Juventude, por dores musculares, Willian voltou a ser problema para Luis Castro.

Titular no jogo de ida da semifinal, no domingo, Willian, entretanto, não aguentou atuar por mais de 45 minutos e foi substituído no intervalo por Luis Castro. O técnico, após o apito final, falou sobre a condição física do jogador, que deve ser desfalque para o jogo decisivo pela classificação para a grande final do Estadual.

LEIA MAIS: Luís Castro revela pedido de Edenilson para sair do Grêmio: “Não se sentia bem”

Segundo o comandante, Willian já vinha sentindo dores desde a partida do meio de semana, no MorumBIS, diante do São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Neste jogo, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0.

“Willian vem sentindo um desconforto muscular. Já em São Paulo tinha. Hoje também tinha. Vamos tentar recuperá-lo para o próximo jogo. Mas, nos últimos dias, ele não tem andado confortável”, revelou o treinador.

Assim, o Grêmio ainda não divulgou um prazo para o retorno de Willian, tampouco a gravidade das dores musculares do jogador. Todavia, caso não se recupere para o jogo de volta, Willian pode ser substituído por Cristaldo, ou até mesmo por Jeffinho.

Após o empate em 1 a 1, Grêmio e Juventude vão voltar a medir forças no próximo domingo, às 18h (horário de Brasília), por uma vaga na final do Gauchão. Em resumo, o vencedor do confronto pega quem passar entre Ypiranga e Internacional. Na ida, o Colorado venceu por 3 a 0 e abriu boa vantagem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Grêmio

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar