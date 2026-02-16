Carabobo x Huachipato: onde assistir, escalações e arbitragem

Carabobo x Huachipato: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes fazem suas estreias na fase da preliminar da Copa Libertadores, sonhando com uma vaga na fase de grupos do torneio
No primeiro confronto da segunda fase preliminar da Copa Libertadores, Carabobo, da Venezuela, e Huachipato, do Chile, se enfrentam com o sonho de disputarem a fase de grupos. A partida acontece na noite desta terça-feira (17), às 19h, horário de Brasília, em Valencia, na Venezuela.
No passado, as duas equipes tiveram retrospectos diferentes. Os venezuelanos disputaram a fase de grupos, mas somaram apenas um ponto e terminaram na lanterna do grupo que tinha o Botafogo. Os chilenos voltam a disputar a Libertadores após um ano de ausência e tentam superar o feito de 2024, quando brigaram pela vaga, mas acabaram indo para a Sul-Americana.
Onde assistir
A partida terá transmissão no serviço de streaming Paramount+.
Como chega o Carabobo
Para repetir o feito de disputar a fase de grupos pela segunda vez consecutiva, os Granates chegam embalados pela primeira vitória no Campeonato Venezuelano. Afinal, no último final de semana, o Carabobo venceu o Monagas, pelo placar mínimo, e conquistou o seu primeiro triunfo na competição, após três rodadas. A equipe conta com a ausência do meia Lucena, machucado.
Como chega o Huachipato
Após um ano ausente, os Acereros retornam à Libertadores e querem alcançar, mais uma vez, a fase de grupos. Para isso, o Huachipato chega embalado com duas vitórias consecutivas no Campeonato Chileno, no qual é vice-líder, com seis pontos. Na última rodada, a equipe venceu o Everton, fora de casa, por 3 a 0.
CARABOBO X HUACHIPATO
Copa Libertadores – Fase preliminar – Jogo de ida
Data e horário: 17/2/2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Misael Delgado, Valencia (VEN)
CARABOBO: Bruera; González, Bilbao, Neira e Berríos; Tortolero, Castillo, Cova e Orozco; Moreno e Ramírez. Técnico: Daniel Farías.
HUACHIPATO: DMella, Malanca, Caroca, Vargas, Cañete, Velásquez, Cárcamo, Silva, Gutiérrez, Altamirano, Rodríguez. Técnico: Jaime García.
Árbitro: Andres Rojas (COL)
Assistentes: Richard Ortiz (COL) e Roberto Padilla (COL)
VAR: David Rodriguez (COL)