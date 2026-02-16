Botafogo tem pior sequência de derrotas desde 2021

Alerta ligado em General Severiano. O Botafogo sofreu a quinta derrota consecutiva na temporada e igualou a pior série desde 2021, quando foi rebaixado no Brasileirão. Dessa forma, a derrota para o Flamengo por 2 a 1, neste domingo (15), no Nilton Santos, custou a eliminação nas quartas de final do Carioca e aumentou a pressão sobre o técnico Martin Anselmi.

Das cinco derrotas consecutivas, quatro foram em clássicos, sendo duas para o Fluminense (ambas por 1 a 0). Além disso, também perdeu para o Vasco (2 a 0), Flamengo (2 a 1) e Grêmio (5 a 3). Assim, a falta de resultados e o jejum em clássicos aumentou a pressão em meio ao caos da SAF, além de gerar desconfiança no trabalho de Martin Anselmi, que chegou para o lugar de David Ancelotti.