Botafogo tem pior sequência de derrotas desde 2021

Botafogo tem pior sequência de derrotas desde 2021Alvinegro perdeu o quinto jogo consecutivo na temporada
Alerta ligado em General Severiano. O Botafogo sofreu a quinta derrota consecutiva na temporada e igualou a pior série desde 2021, quando foi rebaixado no Brasileirão. Dessa forma, a derrota para o Flamengo por 2 a 1, neste domingo (15), no Nilton Santos, custou a eliminação nas quartas de final do Carioca e aumentou a pressão sobre o técnico Martin Anselmi.
Das cinco derrotas consecutivas, quatro foram em clássicos, sendo duas para o Fluminense (ambas por 1 a 0). Além disso, também perdeu para o Vasco (2 a 0), Flamengo (2 a 1) e Grêmio (5 a 3). Assim, a falta de resultados e o jejum em clássicos aumentou a pressão em meio ao caos da SAF, além de gerar desconfiança no trabalho de Martin Anselmi, que chegou para o lugar de David Ancelotti.
A última vez que o Botafogo perdeu cinco jogos consecutivos foi entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Na época, o Alvinegro perdeu seis partidas seguidas, todas pelo Brasileirão. Na sequência, o time chegou a empatar com o Palmeiras antes de voltar a perder para o Sport. Essa série, inclusive, praticamente rebaixou o Glorioso para a Série B do Brasileirão.
Desde então, o Botafogo passou por mudanças. Em 2022, se tornou SAF. Com altos investimentos, conquistou o Brasileirão e a Libertadores em 2024. Contudo, o gasto excessivo gerou dívidas que atrapalharam o início da temporada atual do Alvinegro. A relação com John Textor, que antes era visto como um “super herói”, ficou estremecida. Dessa forma, é a pior turbulência na era SAF.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.