Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo tem pior sequência de derrotas desde 2021

Botafogo tem pior sequência de derrotas desde 2021

Alvinegro perdeu o quinto jogo consecutivo na temporada
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Alerta ligado em General Severiano. O Botafogo sofreu a quinta derrota consecutiva na temporada e igualou a pior série desde 2021, quando foi rebaixado no Brasileirão. Dessa forma, a derrota para o Flamengo por 2 a 1, neste domingo (15), no Nilton Santos, custou a eliminação nas quartas de final do Carioca e aumentou a pressão sobre o técnico Martin Anselmi.

Das cinco derrotas consecutivas, quatro foram em clássicos, sendo duas para o Fluminense (ambas por 1 a 0). Além disso, também perdeu para o Vasco (2 a 0), Flamengo (2 a 1) e Grêmio (5 a 3). Assim, a falta de resultados e o jejum em clássicos aumentou a pressão em meio ao caos da SAF, além de gerar desconfiança no trabalho de Martin Anselmi, que chegou para o lugar de David Ancelotti.

A última vez que o Botafogo perdeu cinco jogos consecutivos foi entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Na época, o Alvinegro perdeu seis partidas seguidas, todas pelo Brasileirão. Na sequência, o time chegou a empatar com o Palmeiras antes de voltar a perder para o Sport. Essa série, inclusive, praticamente rebaixou o Glorioso para a Série B do Brasileirão.

Desde então, o Botafogo passou por mudanças. Em 2022, se tornou SAF. Com altos investimentos, conquistou o Brasileirão e a Libertadores em 2024. Contudo, o gasto excessivo gerou dívidas que atrapalharam o início da temporada atual do Alvinegro. A relação com John Textor, que antes era visto como um “super herói”, ficou estremecida. Dessa forma, é a pior turbulência na era SAF.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar