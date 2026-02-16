Botafogo avança por Medina e aguarda chegada ao BrasilClube encaminha contratação do meio-campista do Estudiantes; jogador pertence a grupo de investidores e deve desembarcar na próxima semana
O Botafogo deu um passo decisivo e contundente no mercado da bola nesta segunda-feira (16). A diretoria alvinegra avançou significativamente nas negociações para contratar o meio-campista Cristian Medina, que defende as cores do Estudiantes de La Plata. Segundo informações apuradas pelo portal “UOL”, o acordo entre as partes evoluiu de forma rápida nas últimas horas e já é considerado “muito bem encaminhado” por fontes ligadas ao negócio.
As partes tratavam a negociação com cautela, mas agora se aproximam de um acordo definitivo.O otimismo é grande para que o jogador seja o novo reforço do Glorioso para a sequência da temporada.
Engenharia financeira e grupo de investidores
A negociação, no entanto, possui uma particularidade contratual importante. Os direitos econômicos de Medina não pertencem integralmente ao clube argentino, mas sim a um grupo de investidores. Por conta disso, o trâmite exige uma etapa burocrática anterior à assinatura com o Botafogo.
A expectativa da diretoria e do staff do atleta é que Medina notifique o Estudiantes já nos próximos dias. O objetivo é formalizar a rescisão do contrato vigente para que ele fique livre para assinar com a equipe brasileira. Essa “ponte” é fundamental para destravar a operação e garantir a chegada do meia ao Rio de Janeiro.
Assinatura com o Botafogo está próxima
Se a burocracia seguir o ritmo esperado e tudo ocorrer conforme o previsto, o torcedor botafoguense não precisará esperar muito. O planejamento logístico aponta que Cristian Medina deve viajar ao Brasil já no início da próxima semana.
Ao desembarcar no Rio, o jogador passará pela tradicional bateria de exames médicos e avaliações físicas. Apenas após essa etapa ele assinará o vínculo definitivo com o Botafogo e será oficialmente anunciado como reforço. A chegada de Medina visa encorpar o setor de meio-campo, atendendo a uma demanda por mais opções técnicas no elenco.