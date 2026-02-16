Clube encaminha contratação do meio-campista do Estudiantes; jogador pertence a grupo de investidores e deve desembarcar na próxima semana / Crédito: Jogada 10

O Botafogo deu um passo decisivo e contundente no mercado da bola nesta segunda-feira (16). A diretoria alvinegra avançou significativamente nas negociações para contratar o meio-campista Cristian Medina, que defende as cores do Estudiantes de La Plata. Segundo informações apuradas pelo portal “UOL”, o acordo entre as partes evoluiu de forma rápida nas últimas horas e já é considerado “muito bem encaminhado” por fontes ligadas ao negócio. As partes tratavam a negociação com cautela, mas agora se aproximam de um acordo definitivo.O otimismo é grande para que o jogador seja o novo reforço do Glorioso para a sequência da temporada.

Engenharia financeira e grupo de investidores A negociação, no entanto, possui uma particularidade contratual importante. Os direitos econômicos de Medina não pertencem integralmente ao clube argentino, mas sim a um grupo de investidores. Por conta disso, o trâmite exige uma etapa burocrática anterior à assinatura com o Botafogo.