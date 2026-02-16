Bloqueio de conta e pedido de extinção: o caso judicial da esposa de Willian contra diarista

Veja a cronologia do empréstimo que terminou em processo com pedido de penhora e repercussão, sobretudo, contra a família do jogador do Grêmio / Crédito: Jogada 10

A polêmica que dominou o extracampo neste fim de semana começou anos atrás e atravessa uma relação formal de trabalho, um empréstimo feito em confiança e uma cobrança que terminou na Justiça. O caso em questão envolve Vanessa Rodrigues, esposa de Willian Borges, do Grêmio, e um processo contra a diarista Leidinalva Silva — com mudanças de rumo após o vazamento. Leidinalva sempre trabalhou em casas de família, como babá, faxineira e diarista. Em 2016, foi contratada por Vanessa com registro em carteira e salário de R$ 2 mil para cuidar da limpeza de uma residência do casal. Trata-se de um imóvel localizado na avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, composto por cinco quartos — região onde o aluguel de uma casa de três dormitórios ultrapassa R$ 10 mil.

O contrato previa jornada das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, nas temporadas em que a família estava no exterior. Vanessa reside em Londres e, segundo seu advogado, é representada neste processo pelo tio, José Gonçalves Rodrigues.

Boa relação e empréstimo Nesse contexto profissional que, em 2018, Leidinalva pediu R$ 10 mil à patroa para dar entrada na casa própria e sair do aluguel. As duas combinaram desconto mensal de R$ 500 no salário. Acontece que Vanessa dispensou os funcionários da residência em janeiro de 2019, arcando com os custos de férias, 13º e demais verbas trabalhistas à diarista. Ainda em meio ao processo de desligamento, Vanessa abateu cerca de R$ 4 mil da dívida com Leidinalva, restando, segundo ela, outros R$ 4 mil. A diarista recebeu a primeira cobrança quando ainda estava desempregada, três meses depois, mas afirma que não conseguiu pagar e tentou contato para negociar. “Me bloquearam em todas as redes”, relatou. Ela tentou contato por outras formas e, sem novas cobranças diretas, acreditou que a situação tinha ficado para trás. A ação, no entanto, tramitava desde 2022.

Ainda segundo o site Brasil de Fato, Leidinalva diz que só soube do processo em julho de 2024, quando se deparou com a conta corrente bloqueada ao acessá-la para pagar boletos de água, energia elétrica e outras pendências. “Quando eu entrei no aplicativo, deu conta bloqueada. Comecei a entrar em desespero, suar, eu comecei a ficar toda me coçando”, lembrou. Valores atualizados A dívida inicial de R$ 4 mil chegou a R$ 9.675,51 com juros, e a defesa de Vanessa entrou em ação. Em julho de 2024, os representantes da influenciadora pediram a penhora de 20% do FGTS da diarista, mas a Justiça indeferiu.

Já neste ano, em 26 de janeiro, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo expediu o cumprimento de sentença; com o trânsito em julgado, não cabe recurso, e a ré precisa quitar o débito, embora afirme que não tem condições. Leidinalva vive no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, na casa construída por seu marido, pedreiro, com o valor do empréstimo. Ela mora com dois filhos e uma neta; por ser o único bem da família, o imóvel não pode ser penhorado. Desde que soube que a dívida se aproximava de R$ 10 mil, diz que enfrenta dificuldades para dormir. Também passou a recusar propostas de emprego fixo porque não consegue movimentar a conta bloqueada. “Surgiram várias oportunidades e eu neguei. Como que eu vou falar que eu não posso depositar na conta? A pessoa não vai querer”, afirma.

Ela faz tratamento para bursite e endometriose. E o lado da família de Willian? No mesmo período em que a diarista descobriu o bloqueio, o casal esquiava nos alpes franceses. Willian, jogador com passagens por Corinthians, Seleção e clubes da Europa, joga atualmente no Grêmio, e a imprensa local estima seu salário mensal em R$ 1,3 milhão. Nos autos, o advogado Firozshaw Rustomgy Junior, que defende Vanessa, informou que não conseguiu contato com a ex-empregada. A diarista, por sua vez, procurou a Defensoria Pública de São Paulo e recebeu apoio da advogada Tainá Chaves, que apresentou proposta de parcelamento do valor inicial da dívida, negada pela credora, que exige o pagamento integral.