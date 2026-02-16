Benfica x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Um dos duelos mais aguardados dos playoffs das oitavas de final da Champions 2025/26 acontece nesta terça-feira (17). Benfica e Real Madrid se enfrentam às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pelo primeiro duelo do mata-mata. A decisão fica para o dia 25 de fevereiro, no mesmo horário, no Santiago Bernabéu. Quem avançar encara nas oitavas o Manchester City ou o Sporting.

Como chega o Benfica

O Benfica chega embalado após a classificação histórica na última rodada da fase de liga, quando a equipe venceu justamente o Real Madrid, por 4 a 2, com direito a gol de goleiro no último lance. Além disso, os portugueses impediram que o clube merengue avançasse diretamente às oitavas.

Para o duelo desta terça-feira, o time português não contará com Richard Ríos. O colombiano ex-Palmeiras ainda se recupera de uma luxação no ombro direito sofrida no clássico contra o Porto, em 14 de janeiro. O técnico José Mourinho espera ter o volante à disposição no jogo de volta, na Espanha.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid vai tentar se vingar da derrota para o Benfica e começa sua trajetória no mata-mata em busca de mais um título da Champions. Maior vencedor do torneio, o time vem de uma boa vitória por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, com direito a dois gols de Vini Jr. Além disso, os merengues emplacaram três vitórias seguidas desde a derrota no Estádio da Luz.