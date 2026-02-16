Barcelona perde de virada para o Girona e Real Madrid é o novo líder do Espanhol

Barça sai na frente, desperdiça pênalti com Raphinha e sofre 2 a 1 no clássico catalão; resultado coloca os merengues na liderança de La Liga

O Campeonato Espanhol 2025/26 tem um novo líder. O Barcelona perdeu para o Girona por 2 a 1, de virada, nesta segunda-feira (16) e viu o Real Madrid assumir a liderança de La Liga. No clássico catalão realizado no Estádio Montivili, o Barça abriu o placar com Cubarsí, de cabeça, mas levou a virada para os donos de casa com gols de Lemar e Fran Beltrán.

