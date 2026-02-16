Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barcelona perde de virada para o Girona e Real Madrid é o novo líder do Espanhol

Barça sai na frente, desperdiça pênalti com Raphinha e sofre 2 a 1 no clássico catalão; resultado coloca os merengues na liderança de La Liga
O Campeonato Espanhol 2025/26 tem um novo líder. O Barcelona perdeu para o Girona por 2 a 1, de virada, nesta segunda-feira (16) e viu o Real Madrid assumir a liderança de La Liga. No clássico catalão realizado no Estádio Montivili, o Barça abriu o placar com Cubarsí, de cabeça, mas levou a virada para os donos de casa com gols de Lemar e Fran Beltrán.

Fora dos últimos três jogos devido a uma lesão na coxa, Raphinha voltou a ser titular. No entanto, o brasileiro desperdiçou uma cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo e deixou o gramado na segunda etapa para a entrada de Bardghji.

Dessa maneira, o Barcelona segue com 58 pontos, enquanto o Real Madrid, com 60, é o novo líder do Campeonato Espanhol.

Por outro lado, o Girona chegou aos 29 pontos e subiu para a 12ª posição na tabela.

