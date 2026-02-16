Atlético-MG define perfil de alvos após recusa de Carvalhal

Atlético-MG define perfil de alvos após recusa de CarvalhalGalo segue em busca de um novo técnico para a temporada
Após aplicar uma sonora goleada de 7 a 2 no Itabirito na última rodada da primeira fase do Mineiro, o Atlético-MG agora tem uma semana livre para buscar um novo treinador. Sem técnico desde a saída de Jorge Sampaoli depois de mais um tropeço no Brasileirão, o Galo está no mercado em busca de um novo nome para o cargo, enquanto o auxiliar fixo Lucas Gonçalves comanda o time.
Nos últimos dias, o Atlético-MG, na figura do seu CSO, Paulo Bracks, tem buscado um novo técnico, mas tem lidado com recusas dos primeiros alvos. Carlos Carvalhal, primeiro nome buscado pela diretoria, declinou da oferta do time mineiro, alegando questões familiares e o desejo de permanecer na Europa até o meio do ano. O segundo nome foi o de Artur Jorge, campeão da Libertadores pelo Botafogo em 2024. O português descartou a possibilidade de deixar o Al-Rayyan, do Qatar, neste momento.
De acordo com a ESPN, após as recusas, o Galo está recalculando rota, mas segue com um norte: o desejo de um técnico estrangeiro. Os donos da SAF do Galo entendem que o elenco responderia melhor aos métodos de um técnico europeu. Com isso, a diretoria do Atlético está analisando outros nomes e fez sondagens por Vasco Botelho, técnico do Moreirense-POR, além de ter nomes como Pedro Martins e Vitor Bruno oferecidos por intermediários.
Ex-cruzeirenses interessam
Segundo o portal ‘Placar’, dois nomes bem conhecidos do futebol mineiro também foram especulados no Atlético-MG. Leonardo Jardim, técnico português que levou o Cruzeiro ao 3º lugar do Brasileirão em 2025, foi um nome ventilado no Galo, mas uma possível negociação é considerada complicada pelos altos valores salariais e ao mercado que o treinador tem ligas periféricas ricas, além da ligação com o rival.
Outro ex-Cruzeiro que também teve seu nome ventilado na Cidade do Galo foi o de Fernando Seabra, atualmente no Coritiba. O perfil estudioso e moderno de Seabra agrada a diretoria do Galo, mas a falta de “grife” é algo que pesou contra.