Atlético-MG define perfil de alvos após recusa de Carvalhal

Após aplicar uma sonora goleada de 7 a 2 no Itabirito na última rodada da primeira fase do Mineiro, o Atlético-MG agora tem uma semana livre para buscar um novo treinador. Sem técnico desde a saída de Jorge Sampaoli depois de mais um tropeço no Brasileirão, o Galo está no mercado em busca de um novo nome para o cargo, enquanto o auxiliar fixo Lucas Gonçalves comanda o time.

Nos últimos dias, o Atlético-MG, na figura do seu CSO, Paulo Bracks, tem buscado um novo técnico, mas tem lidado com recusas dos primeiros alvos. Carlos Carvalhal, primeiro nome buscado pela diretoria, declinou da oferta do time mineiro, alegando questões familiares e o desejo de permanecer na Europa até o meio do ano. O segundo nome foi o de Artur Jorge, campeão da Libertadores pelo Botafogo em 2024. O português descartou a possibilidade de deixar o Al-Rayyan, do Qatar, neste momento.