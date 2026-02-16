Após classificação no Cariocão, jogadores do Flamengo curtem desfiles na Sapucaí

Após classificação no Cariocão, jogadores do Flamengo curtem desfiles na SapucaíParte do elenco rubro-negro compareceu à Marquês de Sapucaí após a vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, no Nilton Santos
Parte do elenco do Flamengo celebrou a classificação à semifinal do Campeonato Carioca tirando uma casquinha do Carnaval carioca na Marquês de Sapucaí. A vaga veio após a vitória por 2 a 1 no clássico contra o Botafogo, no Nilton Santos, em partida única. Horas depois, jogadores marcaram presença no Sambódromo e curtiram o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial.
A ida ao sambódromo ocorreu na sequência direta do resultado em campo, definido ainda no tempo regulamentar do clássico. Lucas Paquetá se reencontrou com as redes e abriu o placar no Nilton Santos, Alexander Barboza empatou para o Botafogo no início da etapa final. Erick Pulgar, então, fez o segundo e carimbou a classificação.
Pulgar, aliás, iniciou o clássico e esteve na Sapucaí, bem como Carrascal que também foi escalado por Filipe Luís. Já Léo Pereira entrou na reta final da partida e atuou por alguns minutos, seguindo o rodízio adotado pela comissão técnica.
Com o compromisso concluído, parte do grupo, especialmente os atletas mencionados, seguiu para a Sapucaí. O perfil Daily do Garotinho inclusive teve acesso a vídeos da chegada de Léo Pereira ao camarote. O zagueiro rubro-negro está recém-solteiro após o término oficial com Karoline Lima, confirmado há semanas pela influenciadora.
Também há registros de Pulgar e Carrascal acompanhando os desfiles. O grupo não chegou a tempo das apresentações da Acadêmicos de Niterói e da Imperatriz, mas curtiram Portela, às 1h, e Mangueira, 2h30.
A noite reuniu ainda outras personalidades do futebol, como Ronaldo Fenômeno e Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, que também compareceram no evento.
O Rubro-Negro enfrentará o Madureira na próxima fase, que garantiu vaga após vencer o Boavista também por 2 a 1. A fase acontecerá em jogos de ida e volta, ainda sem definição de datas e horários.
O vencedor seguirá para a decisão contra Vasco, Fluminense ou Bangu. O Cruz-Maltino eliminou o Volta Redonda nos pênaltis, enquanto Fluminense e Bangu se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 18h, no Maracanã.
