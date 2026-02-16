Após classificação no Cariocão, jogadores do Flamengo curtem desfiles na Sapucaí

Parte do elenco rubro-negro compareceu à Marquês de Sapucaí após a vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, no Nilton Santos

Parte do elenco do Flamengo celebrou a classificação à semifinal do Campeonato Carioca tirando uma casquinha do Carnaval carioca na Marquês de Sapucaí. A vaga veio após a vitória por 2 a 1 no clássico contra o Botafogo, no Nilton Santos, em partida única. Horas depois, jogadores marcaram presença no Sambódromo e curtiram o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial.

A ida ao sambódromo ocorreu na sequência direta do resultado em campo, definido ainda no tempo regulamentar do clássico. Lucas Paquetá se reencontrou com as redes e abriu o placar no Nilton Santos, Alexander Barboza empatou para o Botafogo no início da etapa final. Erick Pulgar, então, fez o segundo e carimbou a classificação.