Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após classificação no Cariocão, jogadores do Flamengo curtem desfiles na Sapucaí

Após classificação no Cariocão, jogadores do Flamengo curtem desfiles na Sapucaí

Parte do elenco rubro-negro compareceu à Marquês de Sapucaí após a vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, no Nilton Santos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Parte do elenco do Flamengo celebrou a classificação à semifinal do Campeonato Carioca tirando uma casquinha do Carnaval carioca na Marquês de Sapucaí. A vaga veio após a vitória por 2 a 1 no clássico contra o Botafogo, no Nilton Santos, em partida única. Horas depois, jogadores marcaram presença no Sambódromo e curtiram o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial.

A ida ao sambódromo ocorreu na sequência direta do resultado em campo, definido ainda no tempo regulamentar do clássico. Lucas Paquetá se reencontrou com as redes e abriu o placar no Nilton Santos, Alexander Barboza empatou para o Botafogo no início da etapa final. Erick Pulgar, então, fez o segundo e carimbou a classificação.

Pulgar, aliás, iniciou o clássico e esteve na Sapucaí, bem como Carrascal que também foi escalado por Filipe Luís. Já Léo Pereira entrou na reta final da partida e atuou por alguns minutos, seguindo o rodízio adotado pela comissão técnica.

Jogadores do Flamengo na Sapucaí

Com o compromisso concluído, parte do grupo, especialmente os atletas mencionados, seguiu para a Sapucaí. O perfil Daily do Garotinho inclusive teve acesso a vídeos da chegada de Léo Pereira ao camarote. O zagueiro rubro-negro está recém-solteiro após o término oficial com Karoline Lima, confirmado há semanas pela influenciadora.

Também há registros de Pulgar e Carrascal acompanhando os desfiles. O grupo não chegou a tempo das apresentações da Acadêmicos de Niterói e da Imperatriz, mas curtiram Portela, às 1h, e Mangueira, 2h30.

 

A noite reuniu ainda outras personalidades do futebol, como Ronaldo Fenômeno e Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, que também compareceram no evento.

Classificação à semifinal

O Rubro-Negro enfrentará o Madureira na próxima fase, que garantiu vaga após vencer o Boavista também por 2 a 1. A fase acontecerá em jogos de ida e volta, ainda sem definição de datas e horários.

O vencedor seguirá para a decisão contra Vasco, Fluminense ou Bangu. O Cruz-Maltino eliminou o Volta Redonda nos pênaltis, enquanto Fluminense e Bangu se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 18h, no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar