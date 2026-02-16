Ao contrário dos rivais, Corinthians terá semana cheia com Brasileiro e Paulistão

Timão encara jogo atrasado contra o Athletico-PR no meio da semana e chega com pouco tempo de recuperação para as quartas de final do Estadual / Crédito: Jogada 10

O Corinthians terá uma semana ”diferente” em comparação aos rivais estaduais. Afinal, enquanto as outras equipes vão ter o período livre para se preparar para as quartas de final do Estadual, o Timão terá compromissos em dose dupla. Além do mata-mata do Campeonato Paulista, o clube também entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, o que mantém o calendário apertado nos próximos dias. Após vencer o São Bernardo na última rodada da fase de grupos do Estadual, o Timão volta as atenções para um duelo pendente da segunda rodada do Brasileirão. A partida havia sido adiada por causa da disputa da Supercopa do Brasil, vencida pelo Corinthians diante do Flamengo no dia 1º de fevereiro, no Estádio Mané Garrincha.

O compromisso será contra o Athletico-PR, na quinta-feira (19/2), às 19h30, na Arena da Baixada. Inicialmente marcado para o dia 18, o confronto mudou de data por conta da “limitação do efetivo policial”, conforme comunicado do clube paranaense.

Com isso, o Corinthians mantém o ritmo de dois jogos por semana. O elenco terá apenas três dias de preparação antes da viagem para Curitiba, prevista para a quarta-feira (18/2). Pouco intervalo até o mata-mata O calendário não dá trégua. Logo após o duelo pelo Brasileiro e o retorno à capital paulista, o Timão já terá pela frente as quartas de final do Campeonato Paulista. A equipe se classificou com a quinta melhor campanha, somando 14 pontos, resultado de três vitórias, três empates e duas derrotas. Assim, o adversário será a Portuguesa.

Pelas regras do futebol nacional, o intervalo mínimo entre partidas é de 48 horas. Por isso, a tendência é que o confronto decisivo aconteça no domingo, com data e horário a serem confirmados pela Federação Paulista de Futebol. O mando já está definido: a Portuguesa joga em casa por ter campanha superior, ainda que por apenas um ponto. Dorival admite possíveis mudanças no Corinthians Com cenários de preparação distintos, a Lusa terá a semana livre, enquanto o Corinthians dividirá atenções com o Brasileirão. Diante desse contexto, Dorival Júnior reconheceu que pode não contar com força máxima no fim de semana. “A Portuguesa terá a semana toda para trabalhar. Nós jogaremos na quinta, chegaremos no CT de madrugada, vamos buscar recuperação sexta e sábado, para que no domingo estejamos com condições de estar em campo. Jogador não é máquina. Não é uma reclamação, está definido e temos que aceitar. Temos que fazer o melhor para que possamos ter os melhores em campo. Quem serão? Não dá para saber. Não sei se teremos toda a equipe recuperada para a partida contra a Portuguesa. Temos que aguardar cada momento, desenhando aquilo que temos de melhor”, analisou.