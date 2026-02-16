Angileri e Labyad ainda aguardam condição ideal para estrear pelo Corinthians

Dorival Júnior aponta falta de ritmo como principal entrave e projeta retorno da dupla aos gramados pelo Timão, apenas mais pra frente / Crédito: Jogada 10

Mesmo já integrados ao elenco, Corinthians ainda não poderá contar de imediato com Fabrizio Angileri e Zakaria Labyad. Segundo Dorival Júnior, os dois reforços recém-chegados precisarão de mais tempo de preparação antes de ficarem à disposição para jogos oficiais. A avaliação da comissão técnica passa, sobretudo, pela condição física. Ambos ficaram um período considerável sem atuar, o que exige cautela no processo de retorno.

“Vai demorar um pouco mais. Não será tão cedo ainda, ainda que o Angileri tenha um físico privilegiado e provavelmente deva acelerar um pouco, antecipar em relação ao Zakaria. Não acredito que seja para esta semana. Talvez ao final da segunda semana”, explicou Dorival, após a vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, pelo Paulistão.

Angileri entrou em campo pela última vez no dia 21 de dezembro de 2025, na final da Copa do Brasil, contra o Vasco. Após o término do contrato, em 31 de dezembro, ele passou semanas sem vínculo até acertar com o Corinthians no início deste mês. Desde então, já treina normalmente no CT Joaquim Grava. A situação de Zakaria Labyad é um pouco mais complexa. O meia marroquino não atua desde 22 de novembro do ano passado e ainda não teve sua documentação regularizada. O clube não concluiu o registro do jogador no BID da CBF, etapa que costuma levar mais tempo quando se trata da primeira experiência de um estrangeiro no futebol brasileiro. Próximo compromisso do Corinthians Assim, com a dupla ainda fora dos planos imediatos, o Corinthians mantém o foco no calendário apertado. O próximo desafio será fora de casa, nesta quinta-feira, às 19h30, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em duelo atrasado válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.