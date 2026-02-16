Algoz do Cruzeiro, técnico argentino é oferecido ao Atlético-MG

Gustavo Costas, técnico do Racing, foi oferecido ao Galo / Crédito: Jogada 10

Campeão da Copa Sul-Americana de 2024 sobre o Cruzeiro, o técnico Gustavo Costas, do Racing, foi oferecido ao Atético-MG. O nome do treinador argentino de 62 anos chegou ao Atlético-MG por meio de intermediários logo após a demissão de Jorge Sampaoli. De acordo com informações do portal ‘O Tempo’, pessoas ligadas ao técnico argentino levaram o nome de Costas ao Atlético-MG, sabendo da necessidade do clube em encontrar um novo treinador. No entanto, ainda segundo informações publicadas pelo site, o Galo não teve interesse em um primeiro momento.

Gustavo Costas está no Racing desde o início de 2024, e tem um trabalho consolidado no time argentino, sendo considerado um dos melhores times do continente. Costas levou o Racing até o título da Copa Sul-Americana em 2024, batendo o Cruzeiro na final. Em 2025, conquistou a Recopa Sul-Americana em pleno Rio de Janeiro ao vencer o Botafogo tanto na ida quanto na volta. Ainda em 2025, colocou o Racing na semifinal da Libertadores e esteve a um gol de eliminar o Flamengo. Costas está na terceira passagem pelo Racing. Anteriormente, também trabalhou na Seleção da Bolívia, Alianza Lima, do Peru, no Al-Nassr, da Arábia Saudita e Independiente Santa Fé, da Colômbia.