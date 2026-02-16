“Time para brigar pelo título”: Vojvoda celebra goleada, Neymar e mira mata-mata

Técnico elogia efetividade no 6 a 0 sobre o Velo Clube, analisa retorno do camisa 10 e prega respeito ao Novorizontino nas quartas / Crédito: Jogada 10

O Santos fechou a primeira fase do Campeonato Paulista com chave de ouro neste domingo (15). O Peixe goleou o Velo Clube por 6 a 0, na Vila Belmiro, e garantiu classificação para a próxima fase. Logo após a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda celebrou o desempenho da equipe e a vaga conquistada. O treinador destacou a “efetividade” do time, que construiu o placar com gols de Gabigol (2x), Moisés, Thaciano, Gabriel Menino e Rollheiser. Para o comandante, o primeiro objetivo foi cumprido em um campeonato equilibrado. Agora, o foco muda para o mata-mata contra o Novorizontino, fora de casa. Vojvoda demonstrou confiança no potencial do elenco para a reta final.

“Essa primeira fase foi muito equilibrada, e agora começa outro campeonato. (…) Temos time para brigar pelo título. São jogos únicos, em que qualquer coisa pode acontecer”.

Retorno de Neymar e cautela Sobretudo, a partida marcou a reestreia de Neymar. O craque atuou durante todo o segundo tempo após quase dois meses afastado por lesão. Vojvoda valorizou os minutos dados ao camisa 10 para que ele sentisse novamente o ritmo de jogo. Contudo, o argentino desconversou sobre a titularidade do astro no próximo duelo. Ele pregou cautela e disse que usará a semana livre para definir a estratégia. “Ele atuou por 50 minutos, o que é importante para todos. Vamos aguardar. (…) Todos precisam do Neymar, o Santos e a Seleção. (…) Em cada jogo, vejo que ele quer estar em campo e vencer. Isso estimula todo o grupo”.

Rodagem do elenco e gestão no Santos Além disso, o treinador aproveitou a goleada para rodar o elenco. Willian Arão retornou ao time após 20 dias parado, enquanto nomes como Bontempo e Barreal ganharam chances entre os titulares. Vojvoda explicou que precisava equilibrar a minutagem dos atletas, já que alguns vinham de grande sequência. Para o jogo decisivo contra o Novorizontino, a análise será fria e estratégica. “Para o próximo jogo, é análise, estratégia e equilíbrio. Em mata-mata, é preciso saber pensar e administrar a partida”.