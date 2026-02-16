Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

2 de Mayo x Sporting Cristal: onde assistir, escalações e arbitragem

2 de Mayo x Sporting Cristal: onde assistir, escalações e arbitragem

Clube paraguaio tenta repetir surpresa da última fase contra mais um gigante do futebol peruano
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Depois de fazer história na Copa Libertadores, o 2 de Mayo segue em busca de mais no torneio continental. Na noite desta terça-feira (17), o clube paraguaio recebe o Sporting Cristal, do Peru, às 21h30, horário de Brasília, em Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil, pela segunda fase preliminar da competição.

Na fase anterior, o 2 de Mayo passou por outro gigante do futebol peruano, o Alianza Lima, com uma vitória simples dentro de casa e um empate por 1 a 1 fora de casa. Já o Sporting realiza sua estreia na competição, após terminar na terceira colocação do campeonato nacional do ano passado.

Onde assistir

A partida terá transmissão no Brasil na ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming.

Como chega o 2 de Mayo

Apesar de fazer história na Libertadores, o Gallo Norteño não faz uma grande campanha no Campeonato Paraguaio. Em cinco rodadas, o 2 de Mayo somou apenas dois pontos e vem de derrota para o Sportivo Ameliano, por 3 a 0. Para conseguir mais um grande feito, o clube paraguaio conta com a força da torcida, inclusive com a presença de muitos brasileiros, no Rio Parapití.

Como chega o Sporting Cristal

Para realizar a sua estreia na Libertadores, os Cerveceros conseguiram vencer a primeira partida no Campeonato Peruano. Afinal, no último final de semana, o Sporting venceu o Juan Pablo II, após duas vitórias nas primeiras rodadas da competição. A expectativa celeste é conseguir voltar para Lima com um resultado positivo, para não repetir o feito negativo do rival.

2 de Mayo x Sporting Cristal

Copa Libertadores – Fase preliminar – Jogo de ida 
Data e horário: 17/2/2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Rio Parapití, Pedro Juan Caballero (PAR)
2 DE MAYO: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Camilo Saiz e César Castro; Martín Díaz (Ortega), Oscar Romero, Alan Gómez e Ezequiel Aranda; Pedro Delvalle e Rodrigo Ruiz. Técnico: Eduardo Ledesma.
SPORTING CRISTAL: Diego Enriquez;  Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger e Cristian; Martín Távara, Ian Wisdom e Catriel Cabellos; Cristian Benavente, Maxloren Castro e Felipe Vizeu. Técnico: xx.
Árbitro: Carlos Betancur (COL)
Assistentes: John León (COL) e Miguel Roldan (COL)
VAR: Nicolas Gallo (COL)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar