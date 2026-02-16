2 de Mayo x Sporting Cristal: onde assistir, escalações e arbitragem

Clube paraguaio tenta repetir surpresa da última fase contra mais um gigante do futebol peruano / Crédito: Jogada 10

Depois de fazer história na Copa Libertadores, o 2 de Mayo segue em busca de mais no torneio continental. Na noite desta terça-feira (17), o clube paraguaio recebe o Sporting Cristal, do Peru, às 21h30, horário de Brasília, em Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil, pela segunda fase preliminar da competição. Na fase anterior, o 2 de Mayo passou por outro gigante do futebol peruano, o Alianza Lima, com uma vitória simples dentro de casa e um empate por 1 a 1 fora de casa. Já o Sporting realiza sua estreia na competição, após terminar na terceira colocação do campeonato nacional do ano passado.

Onde assistir A partida terá transmissão no Brasil na ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming.

Como chega o 2 de Mayo Apesar de fazer história na Libertadores, o Gallo Norteño não faz uma grande campanha no Campeonato Paraguaio. Em cinco rodadas, o 2 de Mayo somou apenas dois pontos e vem de derrota para o Sportivo Ameliano, por 3 a 0. Para conseguir mais um grande feito, o clube paraguaio conta com a força da torcida, inclusive com a presença de muitos brasileiros, no Rio Parapití. Como chega o Sporting Cristal Para realizar a sua estreia na Libertadores, os Cerveceros conseguiram vencer a primeira partida no Campeonato Peruano. Afinal, no último final de semana, o Sporting venceu o Juan Pablo II, após duas vitórias nas primeiras rodadas da competição. A expectativa celeste é conseguir voltar para Lima com um resultado positivo, para não repetir o feito negativo do rival. 2 de Mayo x Sporting Cristal Copa Libertadores – Fase preliminar – Jogo de ida

Data e horário: 17/2/2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Rio Parapití, Pedro Juan Caballero (PAR)

2 DE MAYO: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Camilo Saiz e César Castro; Martín Díaz (Ortega), Oscar Romero, Alan Gómez e Ezequiel Aranda; Pedro Delvalle e Rodrigo Ruiz. Técnico: Eduardo Ledesma.

SPORTING CRISTAL: Diego Enriquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger e Cristian; Martín Távara, Ian Wisdom e Catriel Cabellos; Cristian Benavente, Maxloren Castro e Felipe Vizeu. Técnico: xx.

Árbitro: Carlos Betancur (COL)

Assistentes: John León (COL) e Miguel Roldan (COL)

VAR: Nicolas Gallo (COL)