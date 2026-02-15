Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ypiranga x Inter, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Equipes se enfrentam no jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho
Neste domingo (15), em busca do 47º título do Campeonato Gaúcho, o Internacional entra em campo, pelo jogo de ida da semifinal do Estadual. Fora de casa, o Colorado visita o Ypiranga, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.

A Voz do Esporte está atenta a todos os movimentos do cotejo e inicia a transmissão às 19h. Fellipo Souza está confirmado na narração. Ele terá o suporte de Eduardo Giménez nos comentários. O canal, porém, ainda não definiu quem vai brilhar nas reportagens.

Internacional

