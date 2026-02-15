Veja as performances das escolas ligadas às torcidas de clubes paulistas

Gaviões e Real mandam bem na elite. Neste domingo, rola o Acesso I com Mancha Verde & Cia; Acesso II já teve campeão / Crédito: Jogada 10

As escolas de samba ligadas às torcidas organizadas dos grandes clubes de São Paulo, uma característica enraizada na folia paulista, marcaram a presença nos desfiles de todas as divisões. Duas delas desfilam buscando o título do grupo principal. Na sexta-feira, a Dragões da Real; no sábado, o Gavião da Fiel. Contudo, neste domingo, três estarão em ação no Anhembi: a tradicional Mancha Verde (Palmeiras), Camisa 12 (Corinthians) e Independente Tricolor (São Paulo). E vale citar que a Torcida Jovem, ligada ao Santos, participou do Grupo do Acesso II (a terceira), que teve seu desfile em 6/2 e já com a apuração final, e bateu na trave para subir. Veja a seguir como foram e como serão as performances dessas escolas. Dragões da Real (Grupo Especial , sexta-feira) Escola de samba ligada ao São Paulo, a Dragões da Real, com o enredo Guerreiras Icamiabas – Uma lendária história de força e resistência, sobre as guerreiras amazonas, e a cantora Lexa como madrinha de bateria da Dragões da Real, desfilou na noite desta sexta-feira e fez um ótimo desfile, o melhor da primeira noite, se credenciando à disputa do título. A escola jamais foi campeã e soma três vices (2017, 2019 e 2024).

Gaviões da Fiel (Grupo Especial, sábado) A Gaviões da Fiel, por sua vez, desfilou na segunda noite, já na madrugada deste domingo. Assim como a Dragões da Real, a escola ligada à maior organizada do Corinthians também teve um tema indígena: “Vozes Ancestrais para um Novo Amanhã”, sobre o legado dos povos indígenas. A curiosidade é que, apesar de ser um tema com muitos elementos de floresta, a escola não usou a cor verde, mas azul e prata.Tudo para não colocar as cores do Palmeiras em sua apresentação.

“É histórico. O Gavião nunca usou o verde, não é agora que a gente vai usar, mesmo sendo uma floresta. É uma floresta imaginária do carnavalesco, por isso que permite isso no carnaval”, disse o diretor Leandro Machado. A Gavião fez ótimo desfile e vai em busca do penta, já que venceu em 1995, 1999, 2002 e 2003. Mancha Verde (Acesso 1, domingo) No desfile de 2025, a Mancha Verde foi rebaixada. Por isso, a escola ligada à maior torcida organizada do Palmeiras desfilará neste domingo no Grupo de Acesso 1; será a quarta a se apresentar, com início previsto para 0h30 desta segunda-feira. O enredo é uma reedição do desfile de 2012: “Pelas mãos do mensageiro do axé, a lição de Odu Obará: A Humildade”. A escola foi campeã na elite duas vezes e quer retornar para o grupo principal.

Camisa 12 (Acesso 1) Também no Grupo de Acesso 1 está a Camisa 12, ligada a outra grande torcida organizada corintiana.Será a primeira a desfilar às 21h (de Brasília.O tema é afro.“Princesas Nagô, Rainhas do Brasil – A Origem da Fé, Herança de Ketu”. Fala da força das mulheres negras e sobre a fundação das casas mãe do Candomblé de Ketu no Brasil. Independente Tricolor (Acesso 1) Já a Independente Tricolor, mais uma ligada ao São Paulo, fechará o desfile entre 4h30 e 5h desta segunda-feira. A Independente tem como enredo “Ngoma, a primeira festa na manhã do mundo”,Outro que falasobre o Congo, a ancestralidade africana, e o tambor como símbolo de criação, baseado no texto do historiador Luiz Antônio Simas. Veja como foi o desfile da Botafogo Samba no Grupo de acesso do Rio de Janeiro