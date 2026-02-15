Veja as performances das escolas ligadas às torcidas de clubes paulistas

Veja as performances das escolas ligadas às torcidas de clubes paulistasGaviões e Real mandam bem na elite. Neste domingo, rola o Acesso I com Mancha Verde & Cia; Acesso II já teve campeão
As escolas de samba ligadas às torcidas organizadas dos grandes clubes de São Paulo, uma característica enraizada na folia paulista, marcaram a presença nos desfiles de todas as divisões. Duas delas desfilam buscando o título do grupo principal. Na sexta-feira, a Dragões da Real; no sábado, o Gavião da Fiel. Contudo, neste domingo, três estarão em ação no Anhembi: a tradicional Mancha Verde (Palmeiras), Camisa 12 (Corinthians) e Independente Tricolor (São Paulo). E vale citar que a Torcida Jovem, ligada ao Santos, participou do Grupo do Acesso II (a terceira), que teve seu desfile em 6/2 e já com a apuração final, e bateu na trave para subir. Veja a seguir como foram e como serão as performances dessas escolas.
Dragões da Real (Grupo Especial , sexta-feira)
Escola de samba ligada ao São Paulo, a Dragões da Real, com o enredo Guerreiras Icamiabas – Uma lendária história de força e resistência, sobre as guerreiras amazonas, e a cantora Lexa como madrinha de bateria da Dragões da Real, desfilou na noite desta sexta-feira e fez um ótimo desfile, o melhor da primeira noite, se credenciando à disputa do título. A escola jamais foi campeã e soma três vices (2017, 2019 e 2024).
Gaviões da Fiel (Grupo Especial, sábado)
A Gaviões da Fiel, por sua vez, desfilou na segunda noite, já na madrugada deste domingo. Assim como a Dragões da Real, a escola ligada à maior organizada do Corinthians também teve um tema indígena: “Vozes Ancestrais para um Novo Amanhã”, sobre o legado dos povos indígenas. A curiosidade é que, apesar de ser um tema com muitos elementos de floresta, a escola não usou a cor verde, mas azul e prata.Tudo para não colocar as cores do Palmeiras em sua apresentação.
“É histórico. O Gavião nunca usou o verde, não é agora que a gente vai usar, mesmo sendo uma floresta. É uma floresta imaginária do carnavalesco, por isso que permite isso no carnaval”, disse o diretor Leandro Machado.
A Gavião fez ótimo desfile e vai em busca do penta, já que venceu em 1995, 1999, 2002 e 2003.
Mancha Verde (Acesso 1, domingo)
No desfile de 2025, a Mancha Verde foi rebaixada. Por isso, a escola ligada à maior torcida organizada do Palmeiras desfilará neste domingo no Grupo de Acesso 1; será a quarta a se apresentar, com início previsto para 0h30 desta segunda-feira. O enredo é uma reedição do desfile de 2012: “Pelas mãos do mensageiro do axé, a lição de Odu Obará: A Humildade”. A escola foi campeã na elite duas vezes e quer retornar para o grupo principal.
Camisa 12 (Acesso 1)
Também no Grupo de Acesso 1 está a Camisa 12, ligada a outra grande torcida organizada corintiana.Será a primeira a desfilar às 21h (de Brasília.O tema é afro.“Princesas Nagô, Rainhas do Brasil – A Origem da Fé, Herança de Ketu”. Fala da força das mulheres negras e sobre a fundação das casas mãe do Candomblé de Ketu no Brasil.
Independente Tricolor (Acesso 1)
Já a Independente Tricolor, mais uma ligada ao São Paulo, fechará o desfile entre 4h30 e 5h desta segunda-feira. A Independente tem como enredo “Ngoma, a primeira festa na manhã do mundo”,Outro que falasobre o Congo, a ancestralidade africana, e o tambor como símbolo de criação, baseado no texto do historiador Luiz Antônio Simas.
Torcida Jovem (3º lugar no Acesso 2)
Já na terceira divisão, ou Acesso 2, teve seu desfile no dia 6. A Torcida Jovem, ligada à maior torcida organizada santista, apresentou o enredo “Axé – Raízes e Ritmos da Cultura Afro-baiana”. Terminou em terceiro lugar, com 269,7 pontos, o mesmo da X-9, que ficou em segundo lugar nos critérios de desempate e que subiu para o Acesso 1 juntamente com a Morro da Casa Verde.
