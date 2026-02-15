Técnico da Seleção, Ancelotti curte desfiles na Sapucaí

Técnico da Seleção, Ancelotti curte desfiles na SapucaíTreinador italiano, garoto-propaganda de marca de cervejaria, dá sequência a calendário "carnavalesco", agora no Rio de Janeiro
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, segue sua programação durante o Carnaval 2026. Após passagens em Salvador (BA) e São Paulo (SP), neste domingo (15/2) o comandante italiano se fez presente na Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ), para os desfiles do Grupo Especial.
Assim, ele chegou por volta das 20h40 (de Brasília) acompanhado de diversos convidados, incluindo sua esposa Mariann Barrena McClay, dirigindo-se ao camarote da Brahma, empresa cervejeira que Ancelotti é garoto-propaganda. Quem esteve ao lado do treinador, aliás, foi o ídolo Ronaldo Fenômeno, que também faz comerciais para a empresa. Outro que estava com ambos era o também pentacampeão Denilson, hoje comentarista dos canais SporTV.
Neste domingo, há o desfile de quatro escolas de samba. Às 22h, é vez da Acadêmicos de Niterói, abrindo o dia. Depois, às 2h30, a Imperatriz Leopoldinense vai para a pista. A Portela, maior campeã do carnaval do Rio de Janeiro, se apresenta à 1h. Por fim, às 2h30, a Estação Primeira de Mangueira fecha o dia. Os desfiles seguem com mais quatro escolas na segunda (16/2) e outras quatro na terça (17).
Carismático, Ancelotti atendeu a curiosos e desceu na avenida para ver o desfile mais de perto. Vestido com o uniforme de sua patrocinadora, o treinador italiano também sorriu para fotos e, então, desceu para a área VIP do camarote da Sapucaí.