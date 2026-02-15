Spinelli marca seu primeiro gol e vira herói no Vasco: ”Apresentação à torcida”

Atacante tem nome ecoado em São Januário, marca tento salvador e ajuda equipe a se classificar no Campeonato Carioca / Crédito: Jogada 10

O sábado de Carnaval foi de alívio e classificação para o Vasco. Empurrado pela torcida em São Januário, o time cruz-maltino contou com o brilho de Spinelli, que saiu do banco no segundo tempo, marcou o gol de empate contra o Volta Redonda e manteve a equipe viva nas quartas de final do Campeonato Carioca. Na disputa por pênaltis, o o Gigante da Colina confirmou a vaga na semifinal. Após o apito final, o atacante celebrou o momento especial e fez questão de dividir o gol com quem estava nas arquibancadas.

“Para mim é uma apresentação à torcida. No outro dia no Brasileirão foi muito difícil jogar, entrar. Hoje diante da torcida queria fazer um gol para minha família, para minha mulher. Estou muito feliz”, afirmou.

Contudo, antes do empate, o cenário era de tensão. Afinal, o Vasco voltou a apresentar dificuldades, encontrou problemas para controlar a partida e sofreu o gol em um contra-ataque rápido, finalizado por Ygor Catatau. A atuação irregular aumentou a impaciência nas arquibancadas. Diante do desempenho, a torcida passou a pedir a entrada de Spinelli. Assim, o pedido foi atendido aos 19 minutos do segundo tempo, quando o atacante substituiu Nuno Moreira. A resposta veio quase imediata. Afinal, dois minutos depois, ele aproveitou lançamento preciso de Carlos Cuesta e testou firme para o fundo da rede, decretando o empate. Spinelli com protagonismo até o fim no Vasco Além do gol no tempo normal, Spinelli também mostrou frieza na disputa por pênaltis, convertendo sua cobrança e ajudando a selar a classificação vascaína. Contudo, ao avaliar seus primeiros dias no clube, o atacante ressaltou o processo de adaptação.