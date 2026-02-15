São Paulo vence a Ponte Preta e avança às quartas do Paulistão

Com gols de Lucas Ramon e Calleri, Tricolor faz 2 a 1 na Macaca - já rebaixada - e passa em sexto; veja quem é o adversário / Crédito: Jogada 10

O São Paulo superou o susto inicial da temporada e está nas quartas de final do Campeonato Paulista. Neste domingo (15/2), pela oitava e última rodada da fase inicial, o time de Hernán Crespo foi ao Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), e venceu a rebaixada Ponte Preta por 2 a 1, garantindo-se entre os oito primeiros do Paulistão. Lucas Ramon e Calleri fizeram os gols da classificação, com Brayan Borges descontando para a Macaca. Dessa forma, a equipe se classifica na sexta posição e enfrentará o Red Bull Bragantino, terceiro colocado, nas quartas. Será em jogo único, com data e horário ainda a confirmar, ainda que o estádio já seja conhecido: o Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, visto que o Massa Bruta teve melhor campanha. Já a Ponte se despede do Paulistão na 16ª e última posição, com apenas um ponto em oito jogos.

Lucas Ramon abre o caminho Já rebaixada no Paulistão, a Ponte Preta praticamente não oferecia risco ao São Paulo, cumprindo tabela na competição. Assim, a pressão estava toda do lado são-paulino, que precisava vencer para não depender de resultados alheios. Dessa forma, as melhores chances na etapa inicial foram, de fato, do time Tricolor.

Em uma delas, Lucas Ramon disparou pela direita, tocou para Luciano e passou. O camisa 10 devolveu na medida, com o lateral-direito invadindo livre a área para tocar na saída de Diogo Silva e fazer, assim, 1 a 0, aos 38′. O São Paulo poderia ter feito o segundo logo depois, com o próprio Luciano, autor da assistência do primeiro gol. No entanto, displicente em chance clara, tentou cavadinha e parou no arqueiro adversário. LEIA MAIS: Técnico da Seleção, Ancelotti curte desfiles na Sapucaí São Paulo corre risco, mas garante vaga No começo da etapa final, o São Paulo tratou de dobrar sua vantagem logo no primeiro ataque. Após lançamento absurdo de Sabino, Calleri invadiu a área pela direita e chutou cruzado. Ele contou com desvio para sair para o abraço, logo aos 2′. Quatro minutos mais tarde, porém, a Ponte queria dar emoção na partida. Afinal, Tavares cruzou, e Bryan Borges encheu o pé para reduzir: 2 a 1.

A reta final foi de pressão, já que o São Paulo não conseguia criar para fazer o terceiro e, assim, respirar aliviado. A Ponte, sem nada a perder, buscava o empate para se despedir de maneira mais digna diante seu torcedor. No entanto, a vitória era mesmo são-paulina, com o time chegando ao sexto jogo seguido sem perder e se garantindo entre os oito melhores times do Paulistão. Próximos passos Rebaixada no estadual, a Ponte Preta agora entra em um período sem jogos, já que só estreia na Série B do Brasileirão no dia 21 de março. Será quando visita o Athletic (MG), pela primeira rodada da competição, às 17h (de Brasília). O São Paulo, por sua vez, se vira para as quartas de final do estadual, onde enfrenta o Red Bull Bragantino. O duelo não tem data ou horário confirmados, mas deve ocorrer no fim de semana dos dias 21 e 22 de fevereiro. Como o Massa Bruta terminou melhor na tabela, decide o jogo (único) em seu estádio. Caso haja empate, o classificado sairá da decisão por pênaltis.