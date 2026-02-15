São Bernardo x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Ambas as equipes buscam uma vaga nas quartas de final do Paulistão. Saiba mais detalhes sobre o encontro deste fim de semana

O Corinthians visita o São Bernardo neste domingo (15), às 20h30 (de Brasília), pela oitava e última rodada da primeira fase do Paulistão. O jogo acontece no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Graças ao regulamento da competição, que faz muitas equipes terem pontuação próxima, as duas equipes brigam por uma vaga nas quartas de final do estadual. Vale lembrar que todos os jogos dessa última rodada acontecem ao mesmo tempo.

A Voz do Esporte entra em campo, ao vivo, a partir das 19h. Pedro Casagrande comanda a transmissão com sua narração inigualável. João Miguel Lotufo contribui com toda sua expertise nos comentários. Gabo Ferreira completa o trio mostrando o seu enorme talento na reportagem.