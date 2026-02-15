Santos x Velo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Santos e Velo Clube se enfrentam neste domingo (15), às 20h30, pela rodada 8 desta edição do Campeonato Paulista. As equipes vão se engalfinhar no gramado da Vila Belmiro. O Peixe está em décimo lugar, com nove pontos, ao passo que o escrete visitante soma cinco, na penúltima colocação.

A Voz do Esporte não perde tempo e inicia a transmissão, ao vivo, às 19h. Diego Mazur brilha mais do que purpurina na narração. O arguto Tiago Hugolini assegura as boas ponderações, comentando o match. Já Vanderlei Lima ficou com a incumbência de assegurar as melhores reportagens.