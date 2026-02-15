Santos x Grêmio, pelo Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Sereias da Vila voltam a jogar a competição após título da Série A2, enquanto Mosqueteiras querem se recuperar da campanha do ano passado

As Sereias da Vila retornam à elite do futebol brasileiro após a conquista do título da Série A2. Já as Mosqueteiras terminaram na 11ª colocação no ano passado, sem conseguir avançar para a fase de mata-mata.

Uma das grandes equipes do futebol feminino brasileiro está de volta ao Brasileirão Feminino . Na noite desta segunda-feira (16), o Santos faz a sua estreia na competição contra o Grêmio, na Vila Belmiro, às 20h30, pela primeira rodada do torneio.

Como chega o Santos

No retorno à elite do futebol brasileiro, as Sereias querem se manter firmes para não correrem riscos de rebaixamento nesta edição. Inclusive, a primeira meta alvinegra é conseguir a classificação para a próxima fase. Para a temporada, o Santos trouxe a goleira Taty Amaro, que estava no Cruzeiro, a lateral Letícia Santos e a atacante Eudimilla, ambas ex-Corinthians.

Como chega o Grêmio

Depois de não avançar de fase no último ano, as Mosqueteiras se prepararam para chegar mais longe nesta temporada. Com passagens por Inter, Juventude e Rio Grande, Cyro Leães assumiu o comando da equipe. Além da chegada de reforços em campo, o Grêmio também trouxe Bárbara Fonseca, do Cruzeiro, para a gestão do departamento de futebol feminino.

SANTOS X GRÊMIO

Brasileirão Feminino – 1ª rodada

Data e horário: 16/2/2026 (segunda-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: Taty Amaro; Letícia Santos, Ana Alice, Isa Cardoso e Katrine; Rafa Andrade (Nath Pitbull), Vivian (Yoreli Rincón) e Analuyza; Carol Baiana (Mariana Larroquette), Eudimilla e Laryh. Técnico: Caio Couto.

GRÊMIO: Raíssa (Lucilene); Dani Barão, Mayerli Rodríguez, Mónica Ramos e Camila Arrieta; Bia Santos, Daniela Montoya, Camila Pini e Leidiane; Giovaninha e Brenda Woch (Maria Dias). Técnico: Cyro Leães.

Árbitro: Andreza Helena de Siqueira (MG)

Assistentes: Leandra Aires Cossette (SP) e Veridiana Contiliani Bisco (SP)