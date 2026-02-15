Santos x Grêmio, pelo Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos x Grêmio, pelo Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragemSereias da Vila voltam a jogar a competição após título da Série A2, enquanto Mosqueteiras querem se recuperar da campanha do ano passado
Uma das grandes equipes do futebol feminino brasileiro está de volta ao Brasileirão Feminino. Na noite desta segunda-feira (16), o Santos faz a sua estreia na competição contra o Grêmio, na Vila Belmiro, às 20h30, pela primeira rodada do torneio.
As Sereias da Vila retornam à elite do futebol brasileiro após a conquista do título da Série A2. Já as Mosqueteiras terminaram na 11ª colocação no ano passado, sem conseguir avançar para a fase de mata-mata.
Onde assistir
A partida terá transmissão pelo canal NSports, na TV fechada e no YouTube.
Como chega o Santos
No retorno à elite do futebol brasileiro, as Sereias querem se manter firmes para não correrem riscos de rebaixamento nesta edição. Inclusive, a primeira meta alvinegra é conseguir a classificação para a próxima fase. Para a temporada, o Santos trouxe a goleira Taty Amaro, que estava no Cruzeiro, a lateral Letícia Santos e a atacante Eudimilla, ambas ex-Corinthians.
Como chega o Grêmio
Depois de não avançar de fase no último ano, as Mosqueteiras se prepararam para chegar mais longe nesta temporada. Com passagens por Inter, Juventude e Rio Grande, Cyro Leães assumiu o comando da equipe. Além da chegada de reforços em campo, o Grêmio também trouxe Bárbara Fonseca, do Cruzeiro, para a gestão do departamento de futebol feminino.
SANTOS X GRÊMIO
Brasileirão Feminino – 1ª rodada
Data e horário: 16/2/2026 (segunda-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
SANTOS: Taty Amaro; Letícia Santos, Ana Alice, Isa Cardoso e Katrine; Rafa Andrade (Nath Pitbull), Vivian (Yoreli Rincón) e Analuyza; Carol Baiana (Mariana Larroquette), Eudimilla e Laryh. Técnico: Caio Couto.
GRÊMIO: Raíssa (Lucilene); Dani Barão, Mayerli Rodríguez, Mónica Ramos e Camila Arrieta; Bia Santos, Daniela Montoya, Camila Pini e Leidiane; Giovaninha e Brenda Woch (Maria Dias). Técnico: Cyro Leães.
Árbitro: Andreza Helena de Siqueira (MG)
Assistentes: Leandra Aires Cossette (SP) e Veridiana Contiliani Bisco (SP)