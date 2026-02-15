Santos não avança por contratação de Di Cesare

Racing informou o Alvinegro que tem o interesse de vender o zagueiro, ao contrário da ideia santista de conseguir o reforço por empréstimo / Crédito: Jogada 10

O Santos tem dificuldades para avançar na contratação do zagueiro Di Cesare, do Racing. O defensor entrou na pauta alvinegra após ser oferecido ao clube, que já encaminhou uma primeira proposta, negada pelo clube argentino. Entretanto, a negociação passou a ter mais um empecilho. O Racing havia demonstrado interesse em emprestar o jogador, algo que estava nos planos do Peixe. Porém, os dirigentes argentinos mudaram de ideia e pretendem vender o defensor. A informação é do jornalista Lucas Musetti, do portal Uol.

O Racing comunicou o Santos no último (14) que tem o interesse de negociar o atleta por cinco milhões de dólares, cerca de R$ 26 milhões, à vista. Os valores assustaram a diretoria alvinegra, que trabalhava com a hipótese de um empréstimo com opção de compra.