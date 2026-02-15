Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos não avança por contratação de Di Cesare

Racing informou o Alvinegro que tem o interesse de vender o zagueiro, ao contrário da ideia santista de conseguir o reforço por empréstimo
O Santos tem dificuldades para avançar na contratação do zagueiro Di Cesare, do Racing. O defensor entrou na pauta alvinegra após ser oferecido ao clube, que já encaminhou uma primeira proposta, negada pelo clube argentino.

Entretanto, a negociação passou a ter mais um empecilho. O Racing havia demonstrado interesse em emprestar o jogador, algo que estava nos planos do Peixe. Porém, os dirigentes argentinos mudaram de ideia e pretendem vender o defensor. A informação é do jornalista Lucas Musetti, do portal Uol.

O Racing comunicou o Santos no último (14) que tem o interesse de negociar o atleta por cinco milhões de dólares, cerca de R$ 26 milhões, à vista. Os valores assustaram a diretoria alvinegra, que trabalhava com a hipótese de um empréstimo com opção de compra.

Entretanto, a vontade de Di Cesare ainda pode pesar de forma favorável para o Santos. Afinal, o defensor tem deixado claro para a diretoria do clube argentino que quer deixar a equipe e se juntar ao Peixe.

O zagueiro Cacá, do Corinthians, também teve seu nome cogitado no Alvinegro. O diretor Alexandre Mattos trabalhou com o jogador no Cruzeiro e achava que ele poderia ser uma boa peça para o setor. Porém, antes mesmo de uma avaliação de Vojvoda, o negócio esfriou, já que há uma rejeição grande pelo defensor por parte da torcida. Inclusive, Cacá está próximo de reforçar o Vitória.

