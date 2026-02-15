Pulgar admite erro, mas comemora recuperação em vitória do Flamengo

Pulgar admite erro, mas comemora recuperação em vitória do FlamengoVolante deixou Barboza, do Botafogo, ganhar de cabeça e empatar; depois, porém, se redimiu marcando o gol da vitória rubro-negra
O volante Pulgar vive fase artilheira no Flamengo. Após marcar no 2 a 1 sobre o Vitória, no meio de semana, o chileno voltou a balançar as redes adversárias. Foi neste domingo (15/2), na vitória também por 2 a 1 sobre o Botafogo, que classificou o Rubro-Negro à semifinal do Campeonato Carioca.
O jogador, aliás, errou no gol do Glorioso, quando tentou atrapalhar a subida de Barboza – em vão – no empate dos donos da casa, aos 8′ da etapa final. Depois, porém, marcou o gol salvador para o Flamengo, já aos 38′. Ele citou o erro, comemorando a redenção minutos depois da falha.
“Tive um erro pessoal ali na marca (do pênalti), então consegui reverter meu erro e podemos ganhar a partida”, iniciou o jogador.
Ele seguiu, revelando a importância de o time se manter vivo pelo tricampeonato carioca. O Rubro-Negro enfrentará o Madureira na semifinal do estadual, em datas ainda a definir pela Ferj. Do outro lado da chave, o Vasco já está aguardando seu adversário, que sairá da partida entre Fluminense e Bangu, nesta segunda-feira (16/2).
“Isso dá muita confiança também, agora para as partidas que vêm por aí, que são muito importantes. Então, sabemos que temos que continuar trabalhando para continuar nos recuperando”, celebrou.
O Flamengo volta a campo na quinta-feira (19/2), quando visita o Lanús (ARG), na Argentina, pela ida da Recopa Sul-Americana. A final é entre o campeão da Libertadores e o da Sul-Americana de 2025.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.