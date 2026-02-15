Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pulgar admite erro, mas comemora recuperação em vitória do Flamengo

Volante deixou Barboza, do Botafogo, ganhar de cabeça e empatar; depois, porém, se redimiu marcando o gol da vitória rubro-negra
O volante Pulgar vive fase artilheira no Flamengo. Após marcar no 2 a 1 sobre o Vitória, no meio de semana, o chileno voltou a balançar as redes adversárias. Foi neste domingo (15/2), na vitória também por 2 a 1 sobre o Botafogo, que classificou o Rubro-Negro à semifinal do Campeonato Carioca.

O jogador, aliás, errou no gol do Glorioso, quando tentou atrapalhar a subida de Barboza – em vão – no empate dos donos da casa, aos 8′ da etapa final. Depois, porém, marcou o gol salvador para o Flamengo, já aos 38′. Ele citou o erro, comemorando a redenção minutos depois da falha.

“Tive um erro pessoal ali na marca (do pênalti), então consegui reverter meu erro e podemos ganhar a partida”, iniciou o jogador.

Ele seguiu, revelando a importância de o time se manter vivo pelo tricampeonato carioca. O Rubro-Negro enfrentará o Madureira na semifinal do estadual, em datas ainda a definir pela Ferj. Do outro lado da chave, o Vasco já está aguardando seu adversário, que sairá da partida entre Fluminense e Bangu, nesta segunda-feira (16/2).

“Isso dá muita confiança também, agora para as partidas que vêm por aí, que são muito importantes. Então, sabemos que temos que continuar trabalhando para continuar nos recuperando”, celebrou.

O Flamengo volta a campo na quinta-feira (19/2), quando visita o Lanús (ARG), na Argentina, pela ida da Recopa Sul-Americana. A final é entre o campeão da Libertadores e o da Sul-Americana de 2025.

