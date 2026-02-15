Português: Sporting vence o Famalicão e segue na caça ao líder Porto

Sporting sofre, mas vence o Porto por 1 a 0 e mantém-se a quatro pontos do Porto, a 12 rodadas do fim da competição

O Sporting conquistou uma vitória importante neste domingo (15) ao derrotar o Famalicão por 1 a 0, no Estádio de Alvalade, pela 22ª rodada do Primeira Liga, que tem 34 jornadas no total. Atual campeão português, o time entrou pressionado após os triunfos de Porto e Benfica. Portanto, estava com pouca margem para tropeços na briga pelo título. Está com 55 pontos, em segundo lugar, quatro atrás do líder Porto (59) e três à frente do Benfica (52), enquanto o Famalicão segue em sexto lugar, com 32 pontos.

A partida foi bastante equilibrada na primeira etapa, com o Sporting demonstrando certa ansiedade e cometendo alguns erros. O Famalicão aproveitou para criar duas chances claras de gol, enquanto o zagueiro Ricardo Mangas ainda acertou a trave. Assim, tirou o grito de “uh” da torcida.