Português: Sporting vence o Famalicão e segue na caça ao líder Porto

Português: Sporting vence o Famalicão e segue na caça ao líder PortoSporting sofre, mas vence o Porto por 1 a 0 e mantém-se a quatro pontos do Porto, a 12 rodadas do fim da competição
O Sporting conquistou uma vitória importante neste domingo (15) ao derrotar o Famalicão por 1 a 0, no Estádio de Alvalade, pela 22ª rodada do Primeira Liga, que tem 34 jornadas no total. Atual campeão português, o time entrou pressionado após os triunfos de Porto e Benfica. Portanto, estava com pouca margem para tropeços na briga pelo título. Está com 55 pontos, em segundo lugar, quatro atrás do líder Porto (59) e três à frente do Benfica (52), enquanto o Famalicão segue em sexto lugar, com 32 pontos.
A partida foi bastante equilibrada na primeira etapa, com o Sporting demonstrando certa ansiedade e cometendo alguns erros. O Famalicão aproveitou para criar duas chances claras de gol, enquanto o zagueiro Ricardo Mangas ainda acertou a trave. Assim, tirou o grito de “uh” da torcida.
No segundo tempo, porém, o cenário mudou completamente. O Sporting voltou mais organizado, intenso e ofensivo, encurralando o adversário, que recuou suas linhas e passou a se defender. A pressão aumentou à medida que o tempo avançava, deixando claro que o gol parecia questão de tempo.
Ele saiu aos 82 minutos, com Daniel Bragança, que entrou no decorrer da partida e foi decisivo. Após cobrança de escanteio, o meia apareceu para desviar de cabeça e garantir a vitória por 1 a 0. O Sporting, por sinal, volta a campo agora no próximo sábado (21), visitando o Moreirense.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.