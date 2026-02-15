Porto, no Funchal, vence o Nacional e segue com folga na ponta do Português

Líder do Campeonato Português, o Porto fez bem o seu dever neste domingo, 15/2. Foi até o Funchal, no Estádio da Madeira, e venceu por 1 a 0. O gol foi do zagueiro Bednarek, aos 15 minutos do segundo tempo. Assim, foi um resultado justo para o time que mais buscou o gol, apesar de levar um grande susto quando o jogo ainda estava 0 a 0. Afinal, teve muito mais posse de bola, mesmo atuando como visitante (67%), e mais finalizações (9 a 2).

Com isso, o excelente resultado leva o time aos 59 pontos e põe pressão no Sporting, que ainda joga na rodada. Afinal, com com 52 pontos, os atuais bicampeões sabem que não poderão tropeçar, pois os portistas poderão abrir vantagem importante na liderança caso os Leões tropecem no Famalicão. Enquanto isso, o Nacional permanece com 22 pontos, em 13º lugar, e ainda pode perder uma posição. Ainda assim, segue com boa distância para a zona de rebaixamento. O Tondela, primeiro dentro da degola, tem 15.