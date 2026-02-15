Porto, no Funchal, vence o Nacional e segue com folga na ponta do Português

Porto, no Funchal, vence o Nacional e segue com folga na ponta do PortuguêsApesar do magro 1 a 0, o líder foi superior e construiu excelente resultado, mantendo boa vantagem para o Sporting
Líder do Campeonato Português, o Porto fez bem o seu dever neste domingo, 15/2. Foi até o Funchal, no Estádio da Madeira, e venceu por 1 a 0. O gol foi do zagueiro Bednarek, aos 15 minutos do segundo tempo. Assim, foi um resultado justo para o time que mais buscou o gol, apesar de levar um grande susto quando o jogo ainda estava 0 a 0. Afinal, teve muito mais posse de bola, mesmo atuando como visitante (67%), e mais finalizações (9 a 2).
Com isso, o excelente resultado leva o time aos 59 pontos e põe pressão no Sporting, que ainda joga na rodada. Afinal, com com 52 pontos, os atuais bicampeões sabem que não poderão tropeçar, pois os portistas poderão abrir vantagem importante na liderança caso os Leões tropecem no Famalicão. Enquanto isso, o Nacional permanece com 22 pontos, em 13º lugar, e ainda pode perder uma posição. Ainda assim, segue com boa distância para a zona de rebaixamento. O Tondela, primeiro dentro da degola, tem 15.
Vitória do Porto vem no segundo tempo
O Porto teve um bom volume de jogo no primeiro tempo, mas acabou parando nas defesas seguras do goleiro brasileiro Kaique (emprestado pelo Palmeiras). Curiosamente, apesar do bom volume ofensivo e maior posse de bola, o Porto viu o Nacional ter a melhor oportunidade do primeiro tempo, quando Ramírez escorou um escanteio da direita e obrigou o goleiro Diogo Costa a fazer difícil defesa parcial, à queima-roupa, e completar mandando a bola para escanteio.
No segundo tempo, o Porto seguiu melhor, mas faltava o gol. Até que, aos 15 minutos, ele saiu. Em escanteio pela esquerda, Gabi Vieira mandou na cabeça de Bednarek, que venceu no alto e deslocou o goleiro Kaique, pego no contrapé. A partir daí, a vantagem deixou o jogo mais tranquilo para o Porto, que passou a cadenciar as ações. Por outro lado, o Nacional tentou responder com lançamentos e cruzamentos, porém todos bem rechaçados pela zaga portista, com destaque para o tradicional jogo seguro do veterano zagueiro da Seleção Brasileira e ex-Fluminense, Thiago Silva.
Jogos da 22ª rodada do Campeonato Português
Sexta-feira (13/2)
Santa Clara 1×2 Benfica
Tondela 1×1 Alverca
Sábado (14/2)
Casa Pia 3×2 Arouca
Vitória de Guimarães 2×1 Estrela daAmadora
Gil Vicente 2×1 Braga
Domingo (15/2)
Nacional 0x1 Porto
Sporting x Famalicão – 17h30
Segunda-feira (16/2)
Rio Ave x Moreirense -17h15
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.