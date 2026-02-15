Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ponte Preta x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Cotejo completa a rodada 8 desta edição do Campeonato Paulista. Bola rola em Campinas, neste fim de semana de Carnaval
Ponte Preta e São Paulo se enfrentam neste domingo (15), às 20h30 (de Brasília), em duelo válido pela rodada 8 do Campeonato Paulista. O Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, sediará o cotejo. A Macaca é a lanterna do Estadual, com apenas um ponto somado. Já o Tricolor figura em oitavo, com dez.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o cotejo, ao vivo, a partir de 19h. Ricardo Froede veste a camisa 10 da narração, com o auxílio luxuoso da comentarista Rafaella Caroline e do repórter David Silva.

