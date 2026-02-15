Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras x Guarani, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Prélio é válido pela rodada oito desta edição do Campeonato Paulista. Bola rola na Arena Barueri, em pleno Carnaval
Palmeiras e Guarani se enfrentam neste domingo, às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Bauru. O prélio é válido pela oitava rodada desta edição do Campeonato Paulista. O Palestra é o segundo colocado, com 15 pontos. Já o Bugre é o sexto lugar, com 11.

A Voz do Esporte estará no estádio. Por lá, o canal inicia a transmissão, ao vivo, às 19h. Christian Rafael já avisou em suas redes sociais que narra o embate. Cleyton Santos, por sua vez, tem a missão de comentar a peleja. Guto Monte Ablas estará no gramado, na reportagem, atento aos sinais que campo oferece aos internautas.

