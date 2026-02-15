Palmeiras busca empate contra o Guarani e encara o Capivariano nas quartas do Paulistão

Verdão pressionou o Bugre, mas parou nas excelentes defesas do goleiro Caíque França / Crédito: Jogada 10

Palmeiras e Guarani empataram por 1 a 1 neste domingo (15), na Arena Barueri, em jogo válido pela oitava e última rodada da primeira fase do Paulistão. Lucca abriu o placar para o Bugre no início do segundo tempo e Flaco López empatou para o Verdão na segunda etapa. O duelo ficou marcado pela pressão forte dos donos da casa, que exigiu grandes defesas do goleiro adversário, Caíque França. + LEIA MAIS: Palmeiras retoma força na bola parada sob o comando de Andreas Pereira

Com este resultado, o Palmeiras terminou a primeira fase do Paulistão na segunda posição, com 16 pontos, empatado com o Novorizontino. O Tigre, no entanto, terminou na ponta da tabela por ter melhor saldo que o Verdão (seis gols positivos contra um). Assim, o Verdão encara o Santos, que terminou em sétimo na classificação geral, nas quartas de final do torneio.

O Guarani, por sua vez, acabou eliminado da primeira fase. O Bugre terminou a fase de classificação com 12 pontos, na nona posição, empatado com o Santos. O Peixe, no entanto, também tem saldo melhor que o time de Campinas (cinco positivos contra um negativo) e, por isso, acabou tirando com a última vaga do Guarani. Verdão vacila no começo O Palmeiras tentou se impor nos primeiros minutos de jogo, mas acabou surpreendido pelo Guarani, que aproveitou sua primeira chance de ataque. O lance começa com um chute da entrada da área de Lucca, exigiu boa defesa de Carlos Miguel. O goleiro do Verdão ainda fez mais uma ótima defesa na sequência, quando Kauê pegou o rebote e finalizou de muito longe. Mas no segundo rebote, Lucca aproveitou melhor a oportunidade e colocou o Guarani na frente. O que se viu a partir daí foi uma pressão fortíssima do Palmeiras. Prova disso é que a equipe, dessa vez comandada por João Martins, auxiliar de Abel Ferreira (suspenso), terminou a primeira etapa com 75% de posse de bola e 11 finalizações. Vale destacar, no entanto, que o Bugre não aceitou a pressão dos donos da casa e arriscou nos contra ataques, terminando a primeira etapa com oito chutes. Mas as principais oportunidades da primeira etapa foram do Verdão mesmo.

A principal delas veio aos 19 minutos, quando Flaco López escorou para Maurício cabecear à queima-roupa, em direção ao chão, como manda o manual. O meia, contudo, parou em grande defesa do goleiro Caíque França. Foram chutes de fora da área, de bola parada, mas a segunda chance mais perigosa do Verdão foi já no final do primeiro tempo, quando Giay recebeu passe em profundidade de Fraco López e cruzou rasteiro para o meio da área. Vitor Roque se jogou na bola, esticou o corpo, mas não conseguiu colocar a bola para dentro. Assim, o Palmeiras foi para o intervalo com placar adverso e a sensação de que merecia melhor sorte. Titulares do Palmeiras mudam a cara do jogo Na volta para o segundo tempo, o Palmeiras manteve a postura agressiva, mas seguiu sem conseguir converter as chances que criava. Assim, a partir dos 10 minutos, João Martins começou a colocar em campo os titulares da equipe, que foram poupados e estavam no banco de reservas. Inicialmente, entraram Allan e Marlon Freitas nos lugares de Emiliano Martínez e Maurício, respectivamente, para adicionar qualidade de passe e drible à equipe.

Antes mesmo dos 20 minutos, foi a vez de Andreas Pereira e Piquerez entrarem em campo, nos lugares de Lucas Evangelista e Jefté. E o Palmeiras, que já fazia uma pressão muito forte, passou a ser ainda mais perigoso nas bolas paradas. Aos 21, Andreas cobrou escanteio do lado direito em direção à segunda trave, e Gustavo Gómez desviou para fora. Poucos minutos depois, aos 28, novo escanteio, dessa vez do lado esquerdo, que exigiu a saída de Caíque França. No rebote, Sosa finalizou da marca do pênalti e parou novamente em grande defesa do goleiro. Com titulares em campo, o gol do Verdão ia ficando cada vez mais maduro, mesmo com o Guarani preparado para matar o jogo no contra-ataque. Aos 31 minutos, veio finalmente o empate do Palmeiras. Bruno Fuchs deu um belo lançamento nas costas da defesa do Guarani e encontrou Sosa em profundidade. O paraguaio ajeitou de cabeça para o meio da área e encontrou Flaco López, que empurrou para dentro e marcou seu quinto gol em 2026. O argentino é o artilheiro do Verdão na temporada. Assim, o placar terminou em igualdade, em um duelo em que o Alviverde merecia melhor sorte pela quantidade de chances criadas.

Cenas lamentáveis nos acréscimos No final do jogo, Vitor Roque recebeu lançamento próximo à linha de fundo, tentou proteger a bola e acabou sofrendo falta. O lance, no entanto, acabou em confusão generalizada. No meio da briga, João Martins e Matheus Costa, os treinadores das duas equipes, acabaram se envolvendo em discussão e terminaram expulsos do jogo. Na ida ao vestiário, os dois seguiram discutindo e tiveram que ser apartados por seguranças na entrada do túnel dos vestiários. Aproveitando a confusão, a torcida do Palmeiras entoou gritos de “eliminado” para provocar o time do Guarani. Próximo jogo do Palmeiras O Palmeiras volta a campo no próximo final de semana, pelas quartas de final do Paulistão. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não definiu as datas e horários dos duelos, mas a próxima fase do estadual está prevista para os dias 21 e 22 de fevereiro. O Verdão enfrenta o Capivariano, sétimo colocado na classificação geral, na primeira fase do mata-mata.