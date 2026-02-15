Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras acerta empréstimo do atacante Bruno Rodrigues ao Cruzeiro

Jogador, que deve chegar nesta segunda a Belo Horizonte, será cedido até o final da atual temporada, com salário dividido entre os clubes
O Palmeiras acertou neste domingo (15) o empréstimo de Bruno Rodrigues ao Cruzeiro, até o fim da atual temporada. O acordo prevê a divisão entre os clubes no pagamento dos salários do atacante, e a Raposa terá a possibilidade de adquirir o jogador em definitivo por 5 milhões (R$ 26,1 milhões). A informação foi publicada inicialmente pela ESPN e teve confirmação pelo Jogada10.

Sem se firmar no Verdão, com apenas quatro jogos e 100 minutos em campo nesta temporada, o jogador de 28 anos despertou o interesse do Cruzeiro, onde já havia se destacado entre 2022 e 2023. As conversas, aliás, começaram na última semana e avançaram rapidamente até o desfecho positivo.

A chegada de Bruno Rodrigues a Belo Horizonte, portanto, deve ocorrer nesta segunda-feira (16). As partes, contudo, discutem os últimos detalhes para a oficialização do negócio.

Antes disso, o Palmeiras chegou a negociar sua ida ao Internacional, mas as tratativas não prosperaram. Recentemente, o atacante chegou a sofrer punição por parte do clube paulista por participar de um torneio amador durante as férias sem autorização.

