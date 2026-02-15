Palmeiras acerta empréstimo do atacante Bruno Rodrigues ao Cruzeiro

Jogador, que deve chegar nesta segunda a Belo Horizonte, será cedido até o final da atual temporada, com salário dividido entre os clubes

O Palmeiras acertou neste domingo (15) o empréstimo de Bruno Rodrigues ao Cruzeiro, até o fim da atual temporada. O acordo prevê a divisão entre os clubes no pagamento dos salários do atacante, e a Raposa terá a possibilidade de adquirir o jogador em definitivo por 5 milhões (R$ 26,1 milhões). A informação foi publicada inicialmente pela ESPN e teve confirmação pelo Jogada10.

Sem se firmar no Verdão, com apenas quatro jogos e 100 minutos em campo nesta temporada, o jogador de 28 anos despertou o interesse do Cruzeiro, onde já havia se destacado entre 2022 e 2023. As conversas, aliás, começaram na última semana e avançaram rapidamente até o desfecho positivo.