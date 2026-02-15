Nottingham Forest anuncia oficialmente a contratação de Vitor Pereira

O técnico português Vítor Pereira foi anunciado oficialmente pelo Nottingham Forest, neste domingo (15), e já inicia a missão de afastar o clube da parte de baixo da tabela da Premier League. Atualmente, a equipe aparece apenas uma posição e três pontos acima da zona de rebaixamento.

Em comunicado nas redes sociais, o Forest confirmou contrato válido por 18 meses, com vínculo até junho de 2027. Ele substitui Sean Dyche, demitido na quinta-feira passada (12). Antes dele, o clube também passou por mudanças recentes no comando, com a saída de Ange Postecoglou e Nuno Espírito Santo, o que evidencia a instabilidade vivida pela equipe.