Nottingham Forest anuncia oficialmente a contratação de Vitor Pereira

Nottingham Forest anuncia oficialmente a contratação de Vitor PereiraEx-Flamengo e Corinthians, técnico estava sem clube desde novembro, quando foi demitido do lanterninha Wolverhampton
O técnico português Vítor Pereira foi anunciado oficialmente pelo Nottingham Forest, neste domingo (15), e já inicia a missão de afastar o clube da parte de baixo da tabela da Premier League. Atualmente, a equipe aparece apenas uma posição e três pontos acima da zona de rebaixamento.
Em comunicado nas redes sociais, o Forest confirmou contrato válido por 18 meses, com vínculo até junho de 2027. Ele substitui Sean Dyche, demitido na quinta-feira passada (12). Antes dele, o clube também passou por mudanças recentes no comando, com a saída de Ange Postecoglou e Nuno Espírito Santo, o que evidencia a instabilidade vivida pela equipe.
Agora, o português já foca nos próximos desafios. Primeiramente, ele estreia contra o Fenerbahçe, pela Europa League. Na sequência, enfrenta o Liverpool pelo Campeonato Inglês. Vale lembrar que Pereira já trabalhou com o proprietário do Forest, Evangelos Marinakis, no Olympiacos.
No Brasil, o treinador comandou o Corinthians em 2022 e terminou o Campeonato Brasileiro na quarta colocação. Posteriormente, assumiu o Flamengo, mas deixou o cargo após 20 partidas com a goleada sofrida para o Fluminense na decisão do Carioca de 2023.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.