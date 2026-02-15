Nos pênaltis, Vasco elimina Volta Redonda e avança às semifinais do Carioca

Nos pênaltis, Vasco elimina Volta Redonda e avança às semifinais do CariocaApós empate em 1 a 1 no tempo normal, Cruz-Maltino é perfeito na marca da cal e avança no Estadual
Foi suado, com emoção e precisou das penalidades máximas, mas o Vasco está classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. Neste sábado (14/2), em São Januário, o Cruz-Maltino ficou no empate em 1 a 1 com o Volta Redonda, mas foi perfeito na marca da cal e avançou no Estadual. O Voltaço até saiu na frente com Ygor Catatau após um primeiro tempo horripilante do time da casa. Contudo, Spinelli marcou o seu primeiro gol pelo Gigante da Colina e deixou tudo igual nos 90 minutos.
Com o resultado, o Vasco agora espera o vencedor de Fluminense e Bangu para saber quem vai enfrentar na semifinal. Já o Volta Redonda deu adeus à competição.
Primeiro tempo
O Vasco fez um primeiro tempo péssimo e entregou um dos piores 45 minutos da temporada. Sem criatividade, o Cruz-Maltino não conseguia chegar com perigo e deixava o Volta Redonda chegar com espaço. Em um desses ataques, Ygor Catatau fez o único gol da etapa inicial, após arrancar com liberdade e bater no cantinho de Léo Jardim. Contudo, poderiam ser dois ou três a favor do Voltaço. A melhor jogada vascaína foi com Andrés Gomez, em boa jogada pela esquerda, mas seu cruzamento acabou sendo interceptado. Assim, o time de Fernando Diniz desceu para o vestiário sob vaias em São Januário.
Segundo tempo
Atrás do placar, o Vasco voltou do intervalo com outra postura e se lançando para o ataque. A primeira chance foi com Robert Renan, que livre dentro da área, cabeceou muito mal, para fora. Depois Puma Rodríguez recebeu livre, mas não conseguiu fazer o domínio e a bola ficou com Avelino. Contudo, o grande herói da noite viria do banco de reservas. Cláudio Spinelli entrou aos 20 minutos do segundo tempo e, um minuto depois, completou de cabeça o cruzamento de Paulo Henrique para empatar o jogo. O gol incendiou São Januário e empurrou o time em busca da virada, que quase veio com Rojas, que obrigou o goleiro do Voltaço a fazer um verdadeiro milagre. Na sequência, o Cruz-Maltino ainda perdeu mais quatro boas chances, mas não conseguiu marcar o segundo tento. Assim, o embate foi para as penalidades máximas.
Pênaltis
Na disputa de pênaltis, o Vasco foi perfeito nas suas cobranças com Rojas, Robert Renan, Spinelli, David e Puma. Já o Volta Redonda converteu três, mas viu Marquinhos bater uma penalidade para fora. Assim, o Gigante da Colina avançou no Campeonato Carioca.
VASCO 1(5)X(3)1 VOLTA REDONDA
Campeonato Carioca – quartas de final
Data e horário: 14/02/2026 (sábado), às 21h30 (de Brasília)
Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Ygor Catatau, 27’/1ºT (0-1); Spinelli, 21’/2ºT (1-1);
VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Paulo Henrique, intervalo); Cauan Barros (Tchê Tchê, intervalo), Thiago Mendes e Coutinho (Johan Rojas, intervalo); Nuno Moreira (Spinelli, 19’/2ºT), Andrés Gómez e Brenner (David, 32’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.
VOLTA REDONDA: Avelino; Henrique Silva (Juninho Monteiro, 27’/2ºT), Rafael Augusto, Lucas Adell e Jean Victor (Caetano, 27’/2ºT); Bruno Barra, Wagninho, Dener (Marquinhos, 23’/2ºT) e Luciano Naninho (João Valença, 10’/2ºT); MV(Juninho Ramos, 27’/2ºT) e Ygor Catatau. Técnico: Rodrigo Santana.
Árbitro: Jodis Nascimento de Souza
Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Wallace Muller Barros Santos
VAR: Paulo Renato Moreira
Cartões Amarelos: Tchê Tchê (VAS); João Valença, Avelino, Ygor Catatau e Juninho Monteiro (VOL)
Cartão Vermelho: