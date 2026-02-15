Neymar volta aos gramados pensando em Copa e em momento delicado do Santos

Craque deve realizar sua estreia na temporada contra o Velo Clube, em meio a situação delicada do Peixe no Campeonato Paulista / Crédito: Jogada 10

O Santos vive um momento de definição no Campeonato Paulista na noite deste domingo (15). Sem a classificação garantida, o Peixe encara o Velo Clube na Vila Belmiro, precisando contar com outros resultados para seguir adiante no estadual. Para a partida, o Alvinegro deve contar com o retorno de Neymar. O craque está recuperado da cirurgia do menisco do joelho esquerdo e já treina com o elenco há duas semanas. Havia uma expectativa pelo seu retorno na partida contra o Noroeste, que não se confirmou. Já no confronto contra o Athletico, pelo Brasileirão, o clube poupou o jogador por conta do gramado sintético.

Neymar atuou pela última vez na vitória contra o Cruzeiro, pela última rodada do Brasileirão, no dia 7 de dezembro. Inclusive, naquela ocasião, o craque atuou no sacrifício e ajudou a evitar um novo rebaixamento da equipe santista. Entretanto, o desejo de dias melhores para a próxima temporada ainda não aconteceu.

No momento, o Santos vive uma situação delicada no Campeonato Paulista, não dependendo de si mesmo para conseguir a classificação para a próxima fase. Além disso, o Peixe ainda corre risco de rebaixamento no estadual. Já no Brasileirão, o Alvinegro somou apenas um ponto nas primeiras três partidas, igualando o seu pior início na era dos pontos corridos. Retorno à Seleção Além de ajudar o Santos, Neymar também inicia sua sequência para garantir sua vaga na Copa do Mundo. O craque tem um mês para convencer Carlo Ancelotti de que já está na sua melhor forma física e técnica para retornar à Seleção. Afinal, está prevista para o dia 16 de março a próxima convocação do Brasil, para os amistosos contra França e Croácia, últimos testes brasileiros antes da Copa.