Napoli e Roma empatam em jogo que teve brasileiros em destaque

O resultado manteve o Napoli em terceiro lugar, com 50 pontos. Mas a Roma, que assumiria o terceiro posto se vencesse, está agora em quarto, com 47 pontos.

Napoli e Roma fizeram um clássico animado pelo Campeonato Italiano neste domingo, 15/2, pela 25ª rodada da Série A. Afinal, o duelo em Nápoles, no Diego Armando Maradona, foi lá e cá. No fim, terminou em 2 a 2. Malen fez os dois gols dos romanistas,um de pênalti. Para o Napoli marcaram Spinazzola e o brasileiro Alisson Santos, que entrou na etapa final e fechou o placar em 2 a 2. Assim, celebrou seu primeiro gol com a camisa napolitana.

Os brasileiros foram bem. Além de Alisson Santos, Geovani deu a assistência para o gol do compatriota. Na Roma, Wesley mandou muito bem e sofreu o pênalti que gerou o segundo gol de Malen. O lado ruim foi que ele saiu machucado por causa da falta que originou a penalidade.

Como foi o empate entre Napoli e Roma

A Roma abriu o placar aos cinco minutos em ótimo contra-ataque. Após recuperar a bola, foi lançada paraZaragoza, pela direita e este cruzou para a conclusão de primeira de Malen. O Napoli, buscando o empate, pressionou. Mas deu espaços para pelo menos dois perigosos contra-ataques. Em um deles, a ligação direta achou Malen, que chutou rente à trave. Contudo, aos 30 minutos, o Napoli, meio que aos trancos e barrancos, achou o gol. Spinazzola recebeu na entrada da área pela esquerda e arriscou o chute. A bola bateu em um defensor e enganou o goleiro Svilar. Assim, os times foram para o intervalo com 1 a 1 no placar.

No segundo tempo, o Napoli começou muito bem e quase virou o jogo no primeiro minuto, em uma conclusão de Spinazzola para ótima defesa de Svilar. O jogo era equilibrado, mas um lance foi chave, aos 25 minutos. O ex-Flamengo Wesley recebeu um lançamento pela esquerda, ganhou na velocidade e foi calçado por Rrahmani. Pênalti. Nesta dividida, os dois jogadores saíram machucados. A cobrança da penalidade foi de Malen. Uma bomba para recolocar o time visitante na frente.

A vitória da Roma parecia iminente. Contudo, aos 27 minutos, dois brasileiros que saíram do banco fizeram a alegria do time da casa. O Napoli puxou um bom ataque, e o ex-Corinthians Geovani rolou para Alisson Santos. O ex-Vitória, que foi contratado junto ao Sporting-POR, dominou e chutou de fora da área. Assim, deixou tudo igual.