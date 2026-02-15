Mirassol x Portuguesa, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Prélio é válido pela rodada 8 desta edição do Campeonato Paulista. Saiba mais detalhes sobre a peleja mais aguardada do fim de semana

Mirassol e Portuguesa se enfrentam neste domingo (15), às 20h30 (de Brasília), no Maião, pela rodada 8 desta edição do Campeonato Paulista. O time da casa está em 11º lugar, com oito pontos. Já a Lusa é a quarta colocada, com 12.

A Voz do Esporte não perde tempo e transmite a peleja, ao vivo, a partir de 20h. Gabriel Belmonte narra, Adélio Guimarães comenta e Raphael Almeida reporta.