Lyon, sem Endrick, vence sua 13ª partida seguida e sobe na classificação francesa

Mesmo sem Endrick, suspenso, o Lyon segue o seu momento mágico na temporada. Afinal, neste domingo, 15/2, recebeu o Nice e, mesmo após um primeiro tempo em que foi dominado, venceu por 2 a 0. Esta foi a 13ª vitória consecutiva do Lyon, igualando um feito de duas décadas. E que faz o time, que começou muito mal oCampeonato Francês, subir cada vez mais na tabela. É o terceiro colocado, com 45 pontos, atrás apenas do Lille (52) e do PSG (51). Mas o Nice tem 23 pontos, em 14º lugar. O Lyon abriu o placar no primeiro tempo com Tolisso, em jogada do brasileiro Abner. No segundo tempo, Nartey ampliou.

O Lyon não contou com Endrick. O atacante foi expulso na rodada passada contra o Nantes e cumpriu um jogo de suspensão. Curiosamente, ele inicialmente ficaria três jogos fora, pois levou um vermelho direto. Mas a comissão de arbitragem considerou que a falta merecia um segundo amarelo e, assim, a expulsão não foi por vermelho direto. Na França, um jogador que leva vermelho direto cumpre três jogos, e um segundo amarelo que se transforma em expulsão gera apenas um jogo de suspensão.