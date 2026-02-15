Lyon, sem Endrick, vence sua 13ª partida seguida e sobe na classificação francesa

Lyon, sem Endrick, vence sua 13ª partida seguida e sobe na classificação francesaDesta vez, a vítima foi o Nice, que levou 2 a 0. O atacante brasileiro cumpriu suspensão. Lyon em terceiro lugar
Mesmo sem Endrick, suspenso, o Lyon segue o seu momento mágico na temporada. Afinal, neste domingo, 15/2, recebeu o Nice e, mesmo após um primeiro tempo em que foi dominado, venceu por 2 a 0. Esta foi a 13ª vitória consecutiva do Lyon, igualando um feito de duas décadas. E que faz o time, que começou muito mal oCampeonato Francês, subir cada vez mais na tabela. É o terceiro colocado, com 45 pontos, atrás apenas do Lille (52) e do PSG (51). Mas o Nice tem 23 pontos, em 14º lugar. O Lyon abriu o placar no primeiro tempo com Tolisso, em jogada do brasileiro Abner. No segundo tempo, Nartey ampliou.
O Lyon não contou com Endrick. O atacante foi expulso na rodada passada contra o Nantes e cumpriu um jogo de suspensão. Curiosamente, ele inicialmente ficaria três jogos fora, pois levou um vermelho direto. Mas a comissão de arbitragem considerou que a falta merecia um segundo amarelo e, assim, a expulsão não foi por vermelho direto. Na França, um jogador que leva vermelho direto cumpre três jogos, e um segundo amarelo que se transforma em expulsão gera apenas um jogo de suspensão.
Como foi a vitória do Lyon
Sem Endrick, o Lyon ficou sem referência ofensiva nos primeiros minutos, já que seu substituto, Pavel Sulc, começou sem encaixar seu jogo, sendo anulado pelo Nice. Aliás, o time visitante foi bem superior, criando três chances de perigo, as duas melhores com Boudachi, que começou no banco, mas entrou logo aos cinco minutos na vaga de Wahi.
O Lyon nada fazia, mas aos 44 minutos chegou ao gol em sua primeira boa jogada. Após encaixar um contra-ataque, Tolisso recebeu e se lançou para a área, esperando o cruzamento do brasileiro Abner (ex-Athletico-PR), que Sulc ajeitou para Tolisso para fazer 1 a 0. Enfim, no o primeiro chute a gol dos donos da casa a bola entrou.
No segundo tempo, o Lyon foi mais consistente na criação, equilibrando o jogo. E assim, conseguiu fazer um belo gol aos 19 minutos, numa bela jogada de Nartey. O jogador foi à área, aproveitou um cruzamento da direita e cortou a marcação com muita categoria, limpando a jogada e batendo no canto. Foi só correr para celebrar.
Jogos da 22ªrodada Francês
Sexta 13/2
Rennes 3×1 PSG
Sábado (14/2)
Monaco 3×1 Nantes
Olympique 2×2 Strasbourg
Lille 1×1 Brest
Domingo (15/2)
Paris FC 0x5 Lens
Le Havre 2×1 Toulouse
Lorient 2×0 Angers
Metz 1×3 Auxerre
Lyon 2×0 Nice