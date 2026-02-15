Luís Castro revela pedido de Edenilson para sair do Grêmio: “Não se sentia bem”

“Ele (Edenilson) disse para mim em reunião privada, e não me pediu sigilo disso, que gostaria de sair do clube, porque neste momento não se sentia bem. Gostava muito do grupo, dos colegas, da equipe técnica, mas neste momento não estava se sentindo bem, então pediu para sair”, iniciou.

O técnico Luís Castro confirmou que Edenilson está de saída do Grêmio. Na entrevista após o empate por 1 a 1 com o Juventude neste domingo (15) , o treinador português revelou que o jogador, ausência na partida deste domingo (15) contra o Juventude, pela semifinal do Campeonato Gaúcho, pediu para se desligar do clube gaúcho.

“Veio até mim dizendo que gostaria de sair do clube depois do jogo de São Paulo. E não vou ter um jogador aqui que não quer estar junto de nós, embora respeite muito o jogador que foi sempre um profissional digno, deu sempre o seu melhor, mas não quer continuar conosco, portanto está aí a justificativa. Ele jogou, mas depois o que quer que eu faça? Às vezes as pessoas podem pensar que eu sou maluco, mas não sou”, acrescentou.

O volante tem tratativas avançadas com o Botafogo e deve rescindir seu contrato com o clube gaúcho nos próximos dias. Curiosamente, ele havia renovado recentemente até o fim de 2026, mesmo atravessando um período de críticas da torcida e oscilação dentro da equipe.

Ao avaliar o empate deste domingo, Luís Castro avaliou a atuação do time de forma positiva. Para o treinador português, houve evolução em relação ao desempenho mostrado na fase de grupos, embora essa melhora não tenha se refletido no placar.