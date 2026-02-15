Lazio apresenta projeto para revitalizar estádio abandonado há 15 anos

Lazio apresenta projeto para revitalizar estádio abandonado há 15 anosPara viabilizar a obra, o clube estima um investimento de 380 milhões de libras, (R$ 2,7 bilhões)
A Lazio anunciou o projeto que prevê a transformação do Estadio Flaminio, na capital italiana, em sua nova casa. O objetivo é deixar o Estádio Olímpico de Roma nos próximos anos. Atualmente, o clube divide o principal palco da capital italiana com a Roma; no entanto, a diretoria decidiu investir em uma arena própria e, assim, encerrar o compartilhamento. Para viabilizar a obra, o clube estima um investimento de 380 milhões de libras, (R$ 2,7 bilhões).
O projeto prevê a modernização completa do Flaminio, que está sem uso desde 2011. Até então, ele recebia apenas jogos de rugby. O estádio originalmente podia receber 40 mil pessoas, mas, antes de o abandonarem, ele comportava apenas 24.973 torcedores. Com a reforma, a Lazio quer ampliar o número para 50 mil lugares. Como o imóvel é tombado, o clube será obrigado a manter as arquibancadas originais.
O prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, informou que a Lazio já entregou toda a documentação necessária para iniciar o processo administrativo. Segundo ele, os órgãos competentes agora analisam o projeto em detalhes. Portanto, embora o clube tenha avançado no trâmite burocrático, as obras ainda não começaram.
A previsão é que a construção deve durar cerca de três anos, mas ainda não há início previsto.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.