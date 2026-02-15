Jogadores do Grêmio defendem Luís Castro: “Não vale a pena apontar o dedo ao mister”

Após Grêmio 1x1 Juventude na Arena, Carlos Vinícius, Marlon e Weverton garantiram que não há desconfiança com o trabalho do técnico português / Crédito: Jogada 10

Após o empate em 1 a 1 com o Juventude, na Arena, os jogadores do Grêmio saíram em defesa do técnico Luís Castro. Nas entrevistas pós-jogo, alguns dos principais nomes do elenco reforçaram a confiança no trabalho do treinador português e afastaram qualquer clima de desconfiança. O discurso mais firme veio de Carlos Vinícius. Artilheiro do Estadual e do Brasileirão, o centroavante avaliou o resultado e a pressão sobre a comissão técnica:

“Não adianta dizer que não encaixou ou que não é a ideia do mister. Temos um grupo forte, quem entra mantém o nível. O mister sabe gerir e vem fazendo isso bem. Estamos tendo infelicidade em alguns lances, mas estávamos mais perto de ampliar do que eles de empatar. É um início de trabalho, não vale apontar o dedo para o mister. Ele sabe onde está nos levando, temos de seguir nosso líder, disse o centroavante.

Na mesma linha de raciocínio, Marlon destacou que os jogadores precisam assumir a responsabilidade pelos resultados insatisfatórios neste começo de temporada. “Precisamos evoluir, mas não temos escolhido as melhores jogadas e não acho que não estejamos entendendo o trabalho do Luís. O trabalho do Luís é bom. Os executores somos a gente. Ele não erra cruzamento e nem finalização. Essa responsabilidade é nossa. Temos de trabalhar”, destacou o lateral-esquerdo. Grêmio segue vulnerável no setor defensivo Por fim, o goleiro Weverton evitou citar culpados para a fragilidade defensiva do Tricolor Gaúcho. O setor é um dos mais que mais recebem críticas em 2026.