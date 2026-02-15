Jogador italiano volta aos gramados 14 meses após sofrer parada cardíaca

Agora no Watford, da segunda divisão do futebol inglês, Edoardo Bove atua com a ajuda de um desfibrilador implantado no coração / Crédito: Jogada 10

Depois de exatos 14 meses longe dos campos, o meio-campista italiano Edoardo Bove, de 23 anos, finalmente voltou a jogar. No sábado (14), ele entrou nos minutos finais do empate em 2 a 2 entre Watford e Preston North End, pela Segunda Divisão do Campeonato Inglês. Bove enfrentou o momento mais difícil de sua carreira durante uma partida da Serie A do Italiano em 1° de dezembro de 2024. Defendendo a Fiorentina, o jogador colapsou durante o jogo contra a Inter de Milão, e a equipe médica o reanimou ainda em campo.

Após o incidente, os médicos o levaram ao hospital e realizaram uma cirurgia para implantar um desfibrilador subcutâneo, dispositivo que monitora e regula possíveis irregularidades no ritmo cardíaco. Embora o procedimento tenha sido bem-sucedido, as regras esportivas da Itália impedem que atletas com esse tipo de equipamento atuem no país.