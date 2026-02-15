Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogador italiano volta aos gramados 14 meses após sofrer parada cardíaca

Agora no Watford, da segunda divisão do futebol inglês, Edoardo Bove atua com a ajuda de um desfibrilador implantado no coração
Depois de exatos 14 meses longe dos campos, o meio-campista italiano Edoardo Bove, de 23 anos, finalmente voltou a jogar. No sábado (14), ele entrou nos minutos finais do empate em 2 a 2 entre Watford e Preston North End, pela Segunda Divisão do Campeonato Inglês.

Bove enfrentou o momento mais difícil de sua carreira durante uma partida da Serie A do Italiano em 1° de dezembro de 2024. Defendendo a Fiorentina, o jogador colapsou durante o jogo contra a Inter de Milão, e a equipe médica o reanimou ainda em campo.

Após o incidente, os médicos o levaram ao hospital e realizaram uma cirurgia para implantar um desfibrilador subcutâneo, dispositivo que monitora e regula possíveis irregularidades no ritmo cardíaco. Embora o procedimento tenha sido bem-sucedido, as regras esportivas da Itália impedem que atletas com esse tipo de equipamento atuem no país.

Bove, portanto, rescindiu contrato com a Roma em janeiro de 2026 e assinou com o Watford. Na Inglaterra a legislação permite que ele jogue com o desfibrilador.

Após a partida, Bove descreveu o retorno como emocional e especial, agradecendo a oportunidade de voltar e reiterando sua determinação em seguir com a carreira.

