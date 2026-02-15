Internacional se impõe contra Ypiranga e encaminha classificação para final do Gauchão

Internacional se impõe contra Ypiranga e encaminha classificação para final do GauchãoSem sofrer sustos, Colorado faz 3 a 0 e alcança feito histórico: após 33 anos volta a vencer o rival no Colosso da Lagoa, em Erechim
Com uma atuação imponente e sem sofrer sustos, o Internacional encaminhou sua classificação para a final do Campeonato Gaúcho. Na noite deste domingo (15), o time colorado derrotou por 3 a 0 o Ypiranga, em Erechim, e ainda alcançou um feito histórico.
Aguirre, logo no minuto inicial, colocou os visitantes em vantagem, e Thiago Maia ampliou com um golaço. No segundo tempo, o goleiro Zé Carlos mandou contra a própria rede em lance bizarro e definiu o placar no Colosso da Lagoa. O Colorado, aliás, volta a vencer no estádio do Ypiranga após 33 anos – o último triunfo havia ocorrido em 25 de outubro de 1992.
O duelo de volta da semifinal do Estadual ocorrerá no próximo sábado (21), às 18h30, em Porto Alegre. O Inter pode perder por até dois gols que garante a vaga para a decisão contra o vencedor de Grêmio x Juventude.
Internacional dominante
Os comandados de Paulo Pezzolano começaram a partida de forma fulminante e abriram o placar logo no primeiro minuto. Allex iniciou a jogada, Tabata deu sequência e encontrou o argentino Aguirre, que finalizou com precisão para superar o goleiro Zé Carlos. O Ypiranga tentou reagir, mas apesar de forçar alguns erros do Colorado, não conseguiu criar grandes ameaças. O time de Porto Alegre manteve o ritmo e ampliou aos 35 minutos, quando Tabata fez bela jogada individual e serviu Thiago Maia, que acertou chute muito forte para fazer um golaço. Os visitantes ainda tiveram oportunidades para transformar a vitória em goleada, mas Alerrandro e Allex pararam em boas defesas de Zé Carlos, que evitou um placar mais elástico.
Inter não sofre sustos e ainda conta com gol bizarro de goleiro
Na volta do intervalo, o Internacional manteve o controle das ações e, sem grande esforço, criou boas jogadas. Os atacantes, contudo, desperdiçaram boas oportunidades. Ainda assim, o time colorado ampliou a a vantagem. E em um lance bizarro. Aos 32 minutos, Alerrandro tocou para Vitinho, que cruzou. O goleiro Zé Carlos tentou tirar, mas marcou contra. O Ypiranga, por sua vez, esteve irreconhecível. Sem forças para reagir, viu o Inter administrar a grande vantagem até o apito final.
YPIRANGA 0x3 INTERNACIONAL
Campeonato Gaúcho – jogo de ida – semifinal
Data e horário: 15/02/2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Colosso da Lagoa, Erechim (RS)
Gols: Aguirre, 1’/1ºT (0-1); Thiago Maia, 35’/1ºT (0-2); Zé Carlos, contra, 32’/2ºT (0-3)
YPIRANGA: Zé Carlos; Cleiton, Walce, William Gomes e Nicolas; Igor Silva (Adilson, 31’/2ºT), Dionísio (Ramon Vinícius, 31’/2ºT), Lucas Ramos (Renan Gorne, 15’/2ºT) e Felipe Ferreira (Marcelinho, 15’/2ºT); Danielzinho e Gustavo Simões. Técnico: Raul Cabral
INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre (Bruno Gomes, intervalo), Félix Torres, Juninho e Bernabéi (Borré, 40’/2ºT); Thiago Maia (Villagra, intervalo), Bruno Henrique, Alan Rodríguez (Vitinho, 29’/2ºT), Allex e Bruno Tabata (Alan Patrick, 14’/2ºT); Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.
Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn
Auxiliares: Mauricio Coelho Silva Penna e Conrado Bittencourt Berger
VAR: Jean Pierre Goncalves Lima
Cartões Amarelos: Adilson, Marcelinho (YPI); Aguirre, Allex (INT)