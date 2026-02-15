Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Na tarde deste domingo, o Grêmio recebe o Juventude pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, às 17h30 (horário de Brasília)
O final de semana é de decisão no Campeonato Gaúcho. Neste domingo (15), Grêmio e Juventude entram em campo pela primeira partida da semifinal do Gauchão, na Arena do Grêmio. O duelo teve a data alterada por um pedido do Tricolor, e partida saiu do sábado para o domingo. A bola rola a partir das 17h30 (horário de Brasília).

A Voz do Esporte inicia os trabalhos às 16h, ao vivo. A equipe de craques está escalada com Eduardo Rizzati na narração e Diogo Martim nos comentários. O canal, porém, ainda não definiu quem será o repórter do embate.

