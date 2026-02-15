Grêmio não aproveita vantagem e empata com Juventude pela semifinal do Gauchão

Papo tem jogador expulso na etapa final, mas segura o 1 a 1 na Arena e segue como único invicto; Tricolor vai buscar classificação fora de casa / Crédito: Jogada 10

O Grêmio tentou, mas não conseguiu abrir vantagem diante do Juventude no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. Neste domingo (15), a equipe tricolor, com vantagem numérica na reta final da partida, amargou o empate por 1 a 1 na Arena, em Porto Alegre. Tetê abriu o placar para os donos da casa na primeira etapa, mas Patrick Lanza deixou tudo igual no segundo tempo. Léo Oliveira foi expulso por agressão a Arthur aos 37 minutos da etapa final. Com o resultado, o Juventude continua como o único invicto do Estadual. Entretanto, mantém o tabu indigesto de nunca ter vencido o rival na Arena, em Porto Alegre. O confronto em busca de uma vaga na final do Gauchão se mantém, portanto, completamente aberto para o próximo domingo (22), às 18h, no jogo de volta, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Grêmio mostra volume e larga na frente Os comandados de Luis Castro controlaram as ações, mas tiveram dificuldades para transformar o domínio territorial em chances claras. Diante de uma defesa do Juventude bem organizada, o Tricolor apostou em finalizações de média distância. A mais perigosa saiu dos pés de Dodi, logo aos nove minutos e que exigiu boa defesa de Jandrei. O gol, no entanto, veio em jogada aérea. Aos 38 minutos, Willian cruzou na medida para Tetê, que se antecipou ao marcador e testou firme no canto. Em desvantagem, o Juventude ainda respondeu nos acréscimos, quando Manuel Castro arriscou de fora da área e assustou o goleiro Weverton.