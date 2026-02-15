Girona x Barcelona: Onde assistir, escalações e arbitragem

Girona x Barcelona: Onde assistir, escalações e arbitragemJogo desta segunda-feira fecha a rodada do Espanhol, e um triunfo recolocará o Barça na liderança
Segunda-feira de Carnaval,16/2, com Barcelona em campo. Afinal, às 17h (de Brasília), os Culés fazem um duelo catalão visitando o Girona, no Estádio Montilivi. Com 58 pontos, o Barcelona está em segundo lugar na tabela, mas pode recuperar a ponta, já que o Real Madrid, que jogou na rodada, tem 60 pontos. Mas não será jogo fácil. O Girona costuma complicar sempre que joga em casa e neste duelo pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol precisa vencer. Afinal, está em 15º com 26 pontos. Mas apenas o primeiro dentro da zona de rebaixamento está apenas um ponto atrás.
Onde assistir
Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 17h (de Brasília)
Como chega o Girona
O técnico Miguel Muñoz montará um time bem cauteloso, apostando na qualidade de sua defesa, principalmente o zagueiro brasileiro Vitor Reis, para tentar segurar o forte ataque do Barça. Mas ele terá uma série de desfalques. Juan Carlos, van de Beek, Portu e Ter Stegen estão lesionados.
Além disso, há a chance de Azzedine Ounahi, que sente a panturrilha, também não jogar. Na frente, Vanat será a referência no ataque e Lemar segue no time titular. Foi ele o gol do Girona no empate fora de casa sobre o Sevilla.
Como chega o Barcelona
A grande ausência do Barcelona é o brasileiro Raphinha. O jogador, que vem sendo um dos destaques da equipe na temporada, ainda não se recuperou da lesão e está vetado. A ele se somam Gavi, Andreas Christensen, Pedri e Marcus Rashford, todos machucados.
O técnico Hansi Flick disse que mesmo com os desfalques, espera um grande jogo do Atlético, para apagar a decepção no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, no meio da semana passada, quando o time levou de 4 a0 do Atlético de Madrid.
“Gostei do que vi da minha equipe no treino de hoje, mas precisamos levar isso para o gramado nos jogos e não repeti o que fizemos em Madri”, disse Flick.
GIRONA X BARCELONA
23ªrodada do Campeonato Espanhol
Data e horário: 16/2/2026, às 17h (de Brasília)
Local: Estádio Montilivi, Barcelona (ESP)
GIRONA: Gazzaniga; Rincon, Vitor Reis, Blind e Martinez; Beltran, Martin; Tsygankov, Lemar e Bryan Gil; Vanat. Técnico: Miguel Muñoz
BARCELONA: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin e Balde; Eric Garcia e De Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo e Fermin; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick
Árbitro: Soto Grado
VAR: David Gálvez
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.