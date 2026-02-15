Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense x Bangu: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense x Bangu: onde assistir, escalações e arbitragem

Embalado com excelente desempenho na temporada, tricolores entram em campo carregando todo favoritismo diante dos banguenses
Tipo Notícia

Campeão da Taça Guanabara e terceiro colocado do Campeonato Brasileiro – com a mesma pontuação do líder Palmeiras – , o Fluminense dá um tempo na folia para encarar o Bangu, nesta segunda-feira de Carnaval (16), às 18h, no Maracanã, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Assim, quem passar vai encarar o Vasco, que eliminou o Volta Redonda, na semifinal.

Onde assistir

SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Como chega o Fluminense

O técnico Luis Zubeldía, de olho na disputa do Brasileiro, deve seguir com seu planejamento de rodízio e não deu pistas sobre o time que deve entrar em campo. Na zaga, porém, Freytes, muito criticado pela torcida, pode dar a vaga a Ignácio. No meio-campo, Lucho Acosta, em alta após o golaço na vitória sobre o Botafogo, pode, inclusive, ganhar um descanso e ficar no banco de reservas. Assim, garantida mesmo, só a presença de Canobbio, expulso contra o Botafogo e suspenso da próxima rodada do Brasileiro.

Como chega o Bangu

Do lado do Bangu, portanto, o técnico Flávio Tinoco não poupará jogadores. Com uma campanha sólida (três vitórias, um empate e duas derrotas), ele vai mandar a campo a força máxima para alcançar a classificação.

“Chegamos confiantes por tudo que o Bangu produziu jogo a jogo. A equipe vem evoluindo e crescendo na competição. Espero, assim, que possamos fazer um grande jogo e buscar essa classificação”, disse Tinoco em entrevista à Rádio Tupi.

FLUMINENSE x BANGU

Quartas de final do Campeonato Carioca
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 16/02/2026, às 18h (de Brasília)
Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
FLUMINENSE: Fábio, Guga, Jemmes, Freytes (Ignácio) e Guilherme Arana; Bernal (Otávio), Martinelli e Lucho Acosta (Savarino); Serna, John Kennedy e Canobbio. Técnico: Luis Zubeldía
BANGU: Bruno, Dudu, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Mauro Silva, Dioguinho e Walber; Lucas Sibito, Patryck Ferreira e Luizinho. Técnico: Flávio Tinoco
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães
Auxiliares: Gustavo Mota Correia e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis
VAR: Philip Georg Bennett

