Flamengo: Filipe Luís elogia Paquetá e revela desconforto de Pedro

Técnico detalha atuação do camisa 20, que marcou primeiro gol desde o retorno; centroavante do Fla quase entrou / Crédito: Jogada 10

O técnico Filipe Luís falou sobre a classificação do Flamengo à semifinal do Carioca, neste domingo (15/2), após a vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo. Ele salientou a participação de Lucas Paquetá, autor de um dos gols, além de revelar um problema físico em Pedro. Assim, Filipinho também projetou a final da Recopa contra o Lanús (ARG), na quinta (19/2), rechaçando a alcunha de “guerra”. Perguntado sobre a importância do gol de Paquetá para a moral do jogador, Filipe optou por não individualizar o tento. Afinal, o gol foi para o Flamengo.

LEIA MAIS: Pulgar admite erro, mas comemora recuperação em vitória do Flamengo

“O gol é importante para a equipe. O Paquetá, ele joga e ele faz tudo para poder potencializar a equipe. É claro que queremos tirar o melhor de cada jogador, mas sempre pensando no que é melhor para o Flamengo, para o time do Flamengo. O Paquetá hoje fez um grande jogo, um jogo sólido. Foi premiado com um gol, depois até no final do jogo teve quase outra chance para poder finalizar. Então, mas principalmente o trabalho que ele fez, eu sempre fico com o trabalho defensivo, muito concentrado e muito feliz pela atuação dele”, afirmou. Pedro com problema físico Em um dos momentos em que iria realizar substituições, Filipe Luís chamara Pedro para a beira do campo. No entanto, voltou atrás e optou por não colocá-lo a campo. Assim, ele explicou o motivo de tal escolha. “O Pedro relatou que está com dor, uma dor no adutor e falou que, se entrasse, poderia forçar e ele estava sentindo que poderia arrebentar. Deixou a decisão para a gente e eu não quis arriscar. É simples”, disse.