Flaco López lamenta chances desperdiçadas pelo Palmeiras contra o Guarani

Flaco López lamentou as chances desperdiçadas pelo Palmeiras no empate por 1 a 1 diante do Guarani, neste domingo (15), na Arena Barueri, em jogo válido pela última rodada da primeira fase do Paulistão. O atacante, aliás, foi o autor do gol de empate do Verdão, que pressionou o Guarani durante toda a partida. “Estou me sentindo muito bem, estou trabalhando para ajudar. O time acho que cada vez está desempenhando melhor futebol. Hoje não foi o resultado que esperávamos, mas dominamos o jogo todo, tentamos até o último segundo. É futebol, vamos continuar”, disse o centroavante. López, aliás, marcou seu quinto gol na temporada. Isso torna o argentino o artilheiro do Verdão no ano de 2026.

Flaco López analisa adversário do Palmeiras nas quartas de final Na mesma entrevista, concedida na saída de campo, após o jogo, o atacante comentou o cruzamento das quartas de final da competição. O Verdão terminou na segunda posição da tabela e escapou de um clássico na fase seguinte. Vale destacar que, ao longo da rodada, com o resultado de outras partidas, houve um momento em que o cruzamento do mata-mata apontava duelos diante do Corinthians e, depois, do Santos.