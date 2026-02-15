Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flaco López lamenta chances desperdiçadas pelo Palmeiras contra o Guarani

Flaco López lamenta chances desperdiçadas pelo Palmeiras contra o Guarani

Atacante marcou o gol do empate do Verdão no segundo tempo diante do Bugre
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Flaco López lamentou as chances desperdiçadas pelo Palmeiras no empate por 1 a 1 diante do Guarani, neste domingo (15), na Arena Barueri, em jogo válido pela última rodada da primeira fase do Paulistão. O atacante, aliás, foi o autor do gol de empate do Verdão, que pressionou o Guarani durante toda a partida.

“Estou me sentindo muito bem, estou trabalhando para ajudar. O time acho que cada vez está desempenhando melhor futebol. Hoje não foi o resultado que esperávamos, mas dominamos o jogo todo, tentamos até o último segundo. É futebol, vamos continuar”, disse o centroavante. López, aliás, marcou seu quinto gol na temporada. Isso torna o argentino o artilheiro do Verdão no ano de 2026.

Flaco López analisa adversário do Palmeiras nas quartas de final

Na mesma entrevista, concedida na saída de campo, após o jogo, o atacante comentou o cruzamento das quartas de final da competição. O Verdão terminou na segunda posição da tabela e escapou de um clássico na fase seguinte. Vale destacar que, ao longo da rodada, com o resultado de outras partidas, houve um momento em que o cruzamento do mata-mata apontava duelos diante do Corinthians e, depois, do Santos.

Para López, no entanto, o elenco do Verdão não encara os adversários de maneira distinta. Ele ainda afirmou que não vê vantagem em fugir de um clássico na próxima fase: “A gente trata todos os jogos da mesma forma. Vamos com a mesma seriedade sempre, fazendo o melhor vamos tentar passar, jogue quem jogar, seja o rival que for”, concluiu.

O Palmeiras volta a campo no próximo final de semana, pelas quartas de final do Paulistão, quando encara o Capivariano. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não definiu as datas e horários dos duelos, mas a próxima fase do estadual acontece nos dias 21 e 22 de fevereiro.

 

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar