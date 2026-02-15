Flaco López lamenta chances desperdiçadas pelo Palmeiras contra o Guarani

Flaco López lamenta chances desperdiçadas pelo Palmeiras contra o GuaraniAtacante marcou o gol do empate do Verdão no segundo tempo diante do Bugre
Flaco López lamentou as chances desperdiçadas pelo Palmeiras no empate por 1 a 1 diante do Guarani, neste domingo (15), na Arena Barueri, em jogo válido pela última rodada da primeira fase do Paulistão. O atacante, aliás, foi o autor do gol de empate do Verdão, que pressionou o Guarani durante toda a partida.
“Estou me sentindo muito bem, estou trabalhando para ajudar. O time acho que cada vez está desempenhando melhor futebol. Hoje não foi o resultado que esperávamos, mas dominamos o jogo todo, tentamos até o último segundo. É futebol, vamos continuar”, disse o centroavante. López, aliás, marcou seu quinto gol na temporada. Isso torna o argentino o artilheiro do Verdão no ano de 2026.
Flaco López analisa adversário do Palmeiras nas quartas de final
Na mesma entrevista, concedida na saída de campo, após o jogo, o atacante comentou o cruzamento das quartas de final da competição. O Verdão terminou na segunda posição da tabela e escapou de um clássico na fase seguinte. Vale destacar que, ao longo da rodada, com o resultado de outras partidas, houve um momento em que o cruzamento do mata-mata apontava duelos diante do Corinthians e, depois, do Santos.
Para López, no entanto, o elenco do Verdão não encara os adversários de maneira distinta. Ele ainda afirmou que não vê vantagem em fugir de um clássico na próxima fase: “A gente trata todos os jogos da mesma forma. Vamos com a mesma seriedade sempre, fazendo o melhor vamos tentar passar, jogue quem jogar, seja o rival que for”, concluiu.
O Palmeiras volta a campo no próximo final de semana, pelas quartas de final do Paulistão, quando encara o Capivariano. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não definiu as datas e horários dos duelos, mas a próxima fase do estadual acontece nos dias 21 e 22 de fevereiro.