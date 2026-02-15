Felipe Chiqueti marca dois, mas Athletico cede empate ao Londrina na semifinal do Paranaense

Com este resultado, nenhuma equipe tem vantagem para o jogo de volta da semifinal do estadual / Crédito: Jogada 10

O Athletico empatou por 2 a 2 com o Londrina neste domingo (15), no Estádio do Café, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paranaense. O Tubarão abriu o placar aos seis minutos de jogo com André Luiz. Ainda na primeira etapa, Felipe Chiqueti virou com dois gols em um intervalo de seis minutos. Na segunda etapa, Lucas Marques igualou o placar. Com este empate, nenhuma das equipes leva vantagem para o jogo de ida, que acontece na Arena da Baixada, casa do Athletico. Assim, caso não haja um vencedor na partida, o finalista será definido nas cobranças de pênalti. O jogo de volta entre Athletico e Londrina acontece no domingo (22), às 16h (de Brasília).

Como foi o jogo entre Londrina x Athletico? A partida ficou marcada pela alternância na vantagem do placar. Isso porque aos seis minutos André Luiz marcou para o Londrina após receber, dentro da área, bola ajeitada de cabeça por Bruno Santos. A essa altura da partida, os mandantes tinham o controle do jogo, mas sofreram o empate ainda na primeira etapa após contra-ataque iniciado por Gilberto. O lateral-direito recuperou a posse e acionou Lucas Amorim, que serviu Felipe Chiqueti no meio da área aos 15 minutos.

A virada veio apenas seis minutos depois, de novo com Chiqueti. O atacante recuperou a bola na ponta esquerda, carregou pelo meio e se livrou de quatro marcadores antes de finalizar rasteiro, no canto direito do goleiro adversário. Com placar adverso, o Londrina se lançou ao ataque ainda no fim do primeiro tempo, mas incomodou mesmo no retorno do intervalo. Criando as principais chances pelos lados do campo, o Londrina teve a chance do empate aos 20 da segunda etapa com uma cobrança de pênalti. No lance, Iago Teles cobrou falta pelo lado esquerdo e Claudinho, na hora de afastar, se abaixou. O movimento levou o arbitro a enxergar um toque no braço. Apesar das reclamações dos jogadores do Furacão, o árbitro manteve a marcação. O próprio Iago Teles que cobrou a falta, no entanto, acertou a cobrança na trave e perdeu a oportunidade do empate. Aosa 27 minutos, contudo, Lucas Marques marcou um golaço e deu números finais ao duelo. O meio-campista recebeu bola ajeitada na entrada da área, gingou para cima da marcação e arriscou de fora da área, acertando uma bomba de perna esquerda no cando direito do goleiro Mycael.