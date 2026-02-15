Diniz critica atuação inicial, explica saída de Coutinho e valoriza reação do Vasco

Após classificação suada contra o Volta Redonda, treinador aponta falhas no primeiro tempo, elogia mudanças e projeta semifinal do Carioca / Crédito: Jogada 10

O Vasco flertou com a eliminação no Campeonato Carioca na noite deste sábado (14/2), em São Januário. Diante de um organizado Volta Redonda, o time saiu atrás no placar, cresceu na etapa final, buscou o empate e garantiu a vaga na semifinal apenas na disputa de pênaltis. Após a partida, Fernando Diniz fez uma análise dura sobre o desempenho no primeiro tempo. Aliás, segundo ele, a equipe repetiu erros já vistos recentemente e entrou em campo abaixo do nível esperado. ” O erro é jogar o primeiro tempo parecido com o que a gente fez com o Flamengo. Terrível, sem margem de fazer um mínimo de analise positiva. Muito mal. Mal tecnicamente, taticamente e principalmente, mal animicamente. É difícil jogar (…) A gente entrou achando que ia ganhar de qualquer jeito, virou perdendo de 1 a 0 e podia ter virado perdendo de dois. No segundo tempo, era para ter feito três, quatro gols e não ofereceu contra-ataque nenhum para o Volta Redonda”, avaliou.

O gol do Voltaço saiu ainda antes do intervalo, em contra-ataque puxado por Ygor Catatau, o que aumentou a pressão sobre os donos da casa. Diante do cenário, Diniz optou por mexer cedo. Contudo, a principal decisão foi a saída de Philippe Coutinho, que não vivia boa noite. No lugar dele, Rojas entrou para dar mais dinâmica ao meio-campo.

“(O Coutinho) Não estava bem no jogo, não estava legal e a gente resolveu tirar”, explicou. Spinelli herói do Vasco Aliás, outra alteração determinante aconteceu no ataque. Afinal, a entrada de Spinelli no lugar de Nuno mudou o panorama ofensivo. Pouco depois de entrar, o argentino marcou de cabeça e recolocou o Vasco no jogo. “Eu também coloco quem acho que vai fazer o Vasco render melhor. Fiz isso minha vida inteira. Spinelli entrou bem, não só o gol, muita disposição. O Rojas entrou bem de novo. Ele já jogou de titular e vai ganhando condição como aconteceu com o Gomez. Ele está aqui há um mês, é o processo natural. O jeito dele de jogar tem a ver com minhas ideias. A tendência é cada vez mais ganhando espaços”, afirmou Diniz.